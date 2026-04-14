Los embalses españoles almacenan 46.915 hm3 y están al 83,7%, 9,7 puntos por encima del año pasado

Archivo - Orilla del embalse de Pedrezuela , a 18 de febrero de 2022, en Guadalix de la Sierra, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española almacena 46.915 hectómetros cúbicos (hm3) de agua y está al 83,7%, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. En total, están 9,7 puntos por encima del año pasado por estas fechas --cuando almacenaban 41.478 hm3 y se encontraban al 74%-- y 22,2 puntos por arriba de la media de la última década para este punto del año, que ha solido contar con unos embalses al 61,5% con 34.506 hm3.

Durante la última semana la cantidad de agua almacenada en los embalses ha aumentado en 88 hm3, es decir, el 0,2% de su capacidad total. En líneas generales, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. De acuerdo con los datos de Transición Ecológica, la máxima se ha producido en la estación de Málaga (Aeropuerto), donde se han recogido 51,8 litros por metro cuadrado (l/m2).

Por vertientes, la atlántica tienen 36.279 hm3 y está al 85,5% mientras que la mediterránea almacena 10.636 hm3 y se encuentra al 77,9%. Además, Transición Ecológica también explica que la reserva de uso consuntivo --humano-- tiene 31.928 hm3, es decir, está al 82,29%; mientras que la hidroeléctrica almacena 14.987 hm3 y se encuentra por tanto al 86,91%.

Hay una cuenca al 100%: las Cuencas internas del País Vasco. Tras ella, superan el 90% el Cantábrico Oriental (94,5%), Guadalete-Barbate (90,7%) y las Cuencas internas de Cataluña (90,4%). Además, están por encima del 80% Tinto, Odiel y Piedras (88,2%), el Miño-Sil (88%) y el Duero 87,5%).

A su vez, también sobrepasan el 80% el Guadalquivir (86,9%), el Guadiana (86,7%), Galicia Costa (86,7%), el Cantábrico Occidental (85,1%), el Ebro (83,9%) y el Tajo (80,6%). Por debajo están sólo la Cuenca Mediterránea Andaluza (76,7%), el Júcar (68,1%) y el Segura (56,6%).