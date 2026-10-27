Los embalses españoles están al 56,8% con 31.809 hm3 con cuatro cuencas por debajo del 50%

Archivo - Embalse de Baíña, a 8 de julio de 2026, en Baiona, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española se encuentra al 56,8% de su capacidad y almacena 31.809 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante la última semana, los embalses han perdido 253 hm3, el equivalente al 0,5% de su capacidad total.

En los últimos días, las precipitaciones han afectado de forma considerable a la vertiente mediterránea, mientras que han sido escasas en la atlántica. La precipitación máxima se ha registrado en Palma de Mallorca, donde se han recogido 58,5 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica se encuentra al 58,9%, con 25.012 hm3, mientras que la mediterránea está al 49,7%, con 6.797 hm3.

En total, hay cuatro cuencas por encima del 70%: las cuencas internas de Cataluña (76,7%); Guadalete-Barbate (74,4%); el Guadiana (71,7%) y las cuencas internas del País Vasco (71,4%). Otras tres se sitúan entre el 60% y el 70%: el Guadalquivir (68,4%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,7%) y Tinto, Odiel y Piedras (60,3%).

A su vez, cinco cuencas se encuentran entre el 50% y el 60%: el Cantábrico Occidental (53,6%); el Cantábrico Oriental (53,4%); el Júcar (52,1%); el Tajo (51,8%) y el Miño-Sil (50,1%). El resto está por debajo de la mitad de su capacidad: Galicia Costa (45,5%); el Segura (48%); el Duero (45,3%) y el Ebro (45%).