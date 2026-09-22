Los embalses españoles están al 60,3% con 33.801 hm3, con el Ebro como la única cuenca por debajo del 50%

Estado de los embalses - EPDATA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española almacena 33.801 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 60,3% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

En total, durante esta semana ha perdido 669 hm3, es decir, el 1,2% de su capacidad. En comparación, el año pasado por estas fechas estaba al 55,8% con 31.314 hm3. La media de la última década para la recta final de septiembre es de 45,3% y 25.402 hm3.

La vertiente atlántica se encuentra al 63% con 26.752 hm3 y la mediterránea, añ 51,6% con 7.049 hm3. Durante los últimos siete días, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente mediterránea y escasas en la vertiente atlántica. De hecho, la máxima se ha producido en Valencia, donde se han registrado 71,9 litros por metro cuadrado (l/m2).

De acuerdo con Transición Ecológica, hay cinco cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (76,3%); las Cuencas internas de Cataluña (74,4%); el Guadiana (72,4%); las Cuencas internas del País Vasco (71,4%) y el Guadalquivir (70,3%).

Además, hay otras cinco que superan el 60%: Tinto, Odiel y Piedras (67,7%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (65,1%); el Cantábrico Occidental (61,2%); el Cantábrico Oriental (60,3%) y el Miño-Sil (60,3%).

Otras cinco superan la mitad de su capacidad: el Tajo (55,5%); el Duero (53,9%); Galicia Costa (53,7%); el Segura (51,7%) y el Júcar (51,2%). El Ebro es la única cuenca que está por debajo del 50%: se encuentra al 47,9%.