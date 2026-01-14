Los embalses están al 56,9% con 31.865 hm3, 6,6 puntos por encima que la media de la última década

Archivo - Embalse alavés de Maroño - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 56,9% de su capacidad y almacena 31.865 de hectómetros cúbicos (hm3) tras ganar en una semana 118 hm3, es decir, el 0,2% de su capacidad total, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos este miércoles por Europa Press.

Esto supone 6,6 puntos por encima que la media de la última década (donde en este punto del año los embalses estaban al 50,3% con 28.194 hm3) y 4,4 puntos por arriba del 2025 por estas fechas (cuando la reserva hídrica se encontraba al 52,5% con 29.461 hm3).

De acuerdo con Transición Ecológica, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península y la máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han registrado 84,3 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 57,4% y la mediterránea, al 55,1%.

Las cuencas que se encuentran por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (78,1%); el Cantábrico Occidental (59,8%); el Miño-Sil (61,3%); Galicia Costa (69,7%); las Cuencas internas del País Vasco (85,7%); el Duero (55,4%); el Tajo (61,6%); el Guadiana (61,2%); el Tinto, Odiel y Piedras (89,1%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (51,6%); el Júcar (52,3%); el Ebro (58,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (85,4%).

En el otro extremo, se encuentran por debajo del 50% Guadalete-Barbate (49,3%); el Guadalquivir (46,8%) y el Segura (26,6%).