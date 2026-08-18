Los embalses están al 66,2% con 37.107 hm3 y pierde 16,9 puntos y 9.486 hm3 desde el inicio de julio

Archivo - Embalse de Baíña, a 8 de julio de 2026, en Baiona, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 66,2% de su capacidad, con 37.107 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En total, ha perdido 16,9 puntos y 9.486 hm3 desde el boletín del 2 de julio, 1,8 puntos y 997 hm3 en la última semana.

En comparación, el año pasado estaba al 61,9% con 34.738 hm3 (es decir, 4,3 puntos por encima) y la media para la última década se encuentra al 50,8% con 28.481 hm3 (15,4 puntos por arriba). Esta semana, la vertiente atlántica está al 68,2% con 28.921 hm3 y la mediterránea al 60% con 8.186 hm3.

Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea y en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Málaga (Aeropuesto), donde se han registrado 18,5 litros por metro cuadrado (l/m2).

En concreto, hay una cuenca por encima del 80%: las Cuencas internas del País Vasco (81%). Un total de cinco se encuentran por encima del 70%: las Cuencas internas de Cataluña (79,9%), Guadalete-Barbate (79,2%), el Guadiana (75%), el Guadalquivir (74,6%) y Tinto, Odiel y Piedras (74,2%).

Asimismo, hay seis que superan el 60%: el Cantábrico Occidental (69,4%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (68,9%), Miño-Sil (68,2%), el Cantábrico Oriental (67,1%), el Duero (62%) y el Tajo (60,7%). El resto sobrepasar el 50%: Galicia Costa se encuentra al 59,9%; el Ebro al 59,2%; el Júcar al 56,4%; y el Segura al 54%.

El último boletín de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), publicado este lunes, muestra que la cuenca se encuentra al 54% con 617 hm3. En comparación, el año pasado estaba al 26% con 295 hm3.

Por último, MITECO informa de que la reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- está al 65,8% con 25.553 hm3 mientras que la de uso hidroeléctrico se encuentra al 67% con 11.554 hm3.