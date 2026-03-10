Los embalses están al 82,6% de su capacidad con 46.313 hm3, 21,8 puntos por encima del año pasado

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 46.313 hectómetros cúbidos (hm3) y está al 82,6% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante esta semana ha perdido 182 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,3% de su capacidad.

Aún así sigue bastante por encima de los niveles del año pasado por estas fechas, cuando los embalses almacenaban 34.116 hm3 y estaban al 60,8% de su capacidad --es decir, 21,8 puntos por debajo de la reserva actual--. Según detalla Transición Ecológica, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península.

En este marco, la máxima se ha producido en Bilbao (Aeropuerto), donde se han recogido 91,4 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente atlántica está al 84,3% con 35.772 hm2 y la mediterránea, al 77,2% con 10.541 hm3. En líneas generales, todas las cuencas están por encima del 50% excepto por la del Segura, que a pesar de ser una cuenca que tradicionalmente almacena poca agua ya se sitúa al 48,6% de su capacidad.

Las Cuencas internas del País Vasco están al 100%. Al margen de ellas hay cuatro por encima del 90%: las Cuencas internas de Cataluña (97,3%), el Cantábrico Oriental (91,8%), Tinto, Odiel y Piedras (91,3%) y Guadalete-Barbate (90,8%).

Además, hay ocho por encima del 80%: Galicia Costa (88,7%), el Cantábrico Occidental (86,9%), el Miño-Sil (85,9%), el Guadiana (85,7%), el Duero (85,3%), el Ebro (84,3%), el Guadalquivir (83,6%) y el Tajo (81,2%). Por debajo está la Cuenca Mediterránea Andaluza, que se encuentra al 75%, y el Júcar, que está al 65,7%.