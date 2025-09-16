Los embalses pierden 612 hm3 y caen al 57,1% de su capacidad, pero están 7,9 puntos por encima del año pasado

Los embalses almacenan 32.024 hm3 y están al 57,1% de su capacidad, 7,9 puntos por encima del año pasado - MITECO

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 32.024 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 57,1% de su capacidad, tras perder en la última semana 612 hm3, es decir, el 1,1% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

En cualquier caso, los embalses se encuentran 7,9 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado por estas fechas, cuando la reserva estaba al 49,2%.

Las cuencas internas del País Vasco siguen a la cabeza por volumen de almacenamiento, al 76,2% de su capacidad. Por encima del 60% también se encuentran el Cantábrico Oriental (72,6%), el Cantábrico Occidental (64,7%), el Miño-Sil (71,5%), el Duero (62,1%), el Tajo (65,8%), Tinto, Odiel y Piedras (71,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (73%).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (47,7%), Guadalete-Barbate (43,4%), el Guadalquivir (43,7%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (47,2%), el Júcar (50%), el Guadiana (58,8%), el Ebro (57,1%) y el Segura (19,6%), que vuelve a estar a la cola. Por vertientes, la Atlántica está al 58,6% y la Mediterránea, al 52,4%.

Esta semana, se han producido precipitaciones que han afectado considerablemente a toda la Península. La máxima se ha producido en Girona con 63,0 l/m3.