Emilio Gutiérrez Caba, Premio El Ojo Crítico Especial 2025 de RNE por "sesenta años dedicado al teatro, el cine y TV" - RTVE

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor Emilio Gutiérrez Caba (Valladolid, 1942) ha sido galardonado con el Premio El Ojo Crítico Especial 2025 de Radio Nacional de España (RNE) por "sesenta años dedicado al teatro, el cine y la televisión" y "un legado que "trascenderá nuestro tiempo".

Así lo ha dado a conocer este jueves RTVE, que ha destacado que Emilio Gutiérrez Caba pertenece a "una de las sagas de intérpretes más importantes del país".

El ganador de dos Premios Goya, por las películas 'La comunidad' (2001) y 'El cielo abierto' (2002), será el protagonista esta tarde de una edición especial de 'El Ojo Crítico' en Radio 5, con Laura Martínez Ruibal.

"Incluso su nacimiento estuvo íntimamente ligado a la interpretación. Su madre le dio a luz durante una gira de teatro y su vida se convirtió entonces en un gran escenario, en el que ha tenido mil caras. Emilio Gutiérrez Caba es la cuarta generación de una saga fundamental de nuestra escena", ha expresado.

Asimismo, ha destacado "sesenta años dedicado al teatro, el cine y la televisión". "Dos décadas siendo un rostro habitual de Estudio 1 de TVE, una presencia incontestable sobre las tablas y un actor irremplazable en la gran pantalla. Siempre ha construido sus papeles con humildad, sinceridad y hondura, dotándolos de matices que los humanizan y los hacen verdaderos. Rigor y carácter marcan una carrera de excelencia, cuyo legado trascenderá nuestro tiempo", ha agregado.

Además de a Emilio Gutiérrez Caba, los Premios 'El Ojo Crítico' 2025 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos: en innovación digital en el ámbito cultural (Albert.DATA), categoría estrenada esta edición, en danza (La Venidera), en cómic (Irene Márquez), en artes visuales (Cristina Mejías), en teatro (María San Miguel), en cine (Marina García López), en música moderna (Guitarricadelafuente), en música clásica (Cantoría), en poesía (Juan de Salas) y en narrativa (Lucía Solla Sobral).