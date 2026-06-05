Las emisiones de CO2 por habitante cayeron un 6,6% en España en 2023 y un 34,3% desde 2008, según el INE. - INE

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por habitante disminuyeron un 6,6% en España en 2023. Desde 2008 han caído un 34,3%. En comparación, se redujeron un 6,9% y un 28,8% en la Unión Europea (UE) en el mismo espacio de tiempo. Estas son algunas de las conclusiones del Panel de Indicadores Ambientales Cambio Climático, Economía Circular, Energía, Biodiversidad, Agua y Huellas, publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Panel de Indicadores Ambientales, que incluye 50, recoge también que el consumo final de energía de los hogares per cápita alcanzó los 27,66 Gigajulios por habitante (GJ/hab) en 2022, lo que supuso una disminución del 4,4% con respecto a 2015. En este sentido, los derivados del petróleo fueron el producto energético principal y representaron el 59,9% del total.

De manera más general, el INE indica que el consumo de materiales por Producto Interior Bruto (PIB) se situó en 318,2 toneladas por millón de euros en 2023. Esto supuso una disminución del 5,8% respecto al año anterior y una reducción del 53,6% con respecto a 2008. A nivel europeo también se ha notado el descenso, aunque en menor medida (2,7% y 28,4%, respectivamente).

Otra de las cifras que recoge es que la proporción de superficie agrícola en que se practica agricultura ecológica en España alcanzó el 12,5% en 2023, un 15,5% más que en 2022. Según el INE, se ha incrementado en once puntos desde el año 2000. En lo que respecta al agua, el volumen de captación de la misma se incrementó un 5,2% en dos años entre el 2020 y el 2022.

En este aspecto, el INE destaca el aumento de 3,4 puntos de la contribución del agua procedente de la desalación. Además, ha explicado que las aguas superficiales constituyen la principal fuente de procedencia del agua a lo largo de todo el período observado y en 2022 representaron el 66,4% de la captación total.

Por último, el Panel indica que la huella de carbono de España --es decir, las emisiones de GEI per cápita consecuencia del consumo final e inversión-- aumentó un 6,2% respecto al año anterior, frente al 3,6% de la media europea. Desde 2010 la huella nacional ha disminuido un 15,7%, frente al 14,8% de la UE.