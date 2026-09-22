El empresario Carlos Slim, primer Premio EL PAÍS América a la Excelencia - MÓNICA GONZÁLEZ

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario mexicano Carlos Slim ha sido galardonado con el primer Premio EL PAÍS América a la Excelencia, que reconoce la trayectoria de personas e instituciones cuya labor ha dejado una huella perdurable en América Latina desde la empresa, la cultura, la ciencia, la política o la acción social, contribuyendo al progreso y a la defensa de los valores que sustentan la convivencia democrática.

Así lo ha decidido de forma unánime el jurado compuesto por el presidente del PRISA, Joseph Oughourlian; la consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil; el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens; el subdirector de EL PAÍS América, Javier Lafuente; el vicepresidente de PRISA, Fernando Carrillo; y la directora general de Prensa, Vanessa Hernández. El premio le será entregado el 18 de noviembre en Ciudad de México.

El presidente de PRISA y presidente del jurado, Joseph Oughourlia, ha destacado que "el ingeniero es un grandísimo empresario y un gran filántropo". "No hemos tenido ninguna duda a la hora de reconocer de manera pública el importantísimo trabajo que ha hecho siempre en favor del progreso y el desarrollo de Latinoamérica", ha señalado.

"Es de justicia agradecer su contribución a la consolidación de la democracia en este continente y será un honor poder entregarle el premio en persona con motivo, además, de la celebración del 50º aniversario de EL PAÍS en México", ha subrayado.

Ingeniero de profesión, Slim es el dueño de la empresa de telecomunicaciones América Móvil, y del Grupo Carso, un conglomerados con presencia en el ámbito comercial, comunicaciones, de infraestructura, industrial y de consumo. Con esta actividad tiene presencia en 49 países y genera más de 300.000 puestos de trabajo directo.

En 1986 creó la Fundación Carlos Slim, una organización sin ánimo de lucro que ofrece programas para promover el fortalecimiento de las habilidades de las personas en México y Latinoamérica.

En la misma línea, en 1991 creó la Fundación Telmex Telcel para ayudar a estudiantes mexicanos a través de becas para sus licenciaturas y doctorados. Además, en 1994 abrió al público el Museo Soumaya y en 2018 la Casa Museo de Guillermo Tovar de Teresa. Ambas, de entrada gratuita.