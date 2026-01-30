Empresarios de autocares pide un acuerdo marco nacional para el transporte escolar, un servicio "esencial"

ANETRA - ANETRA

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA) ha destacado la necesidad de aprobar un acuerdo marco nacional para el transporte escolar.

Así lo ha manifestado la asociación durante su intervención en la comisión de directores generales de Transporte del Ministerio y de las comunidades autónomas, con la participación del Comité Nacional del Transporte por Carretera, donde también ha incidido en la necesidad de que el transporte discrecional no siga "al margen del nuevo modelo de sostenibilidad".

La directora de ANETRA, Carmen González, ha advertido de que, tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, "no basta con enunciar objetivos", sino que es el momento de adoptar decisiones regulatorias que tengan un impacto real en el cambio modal del vehículo privado al transporte colectivo.

La asociación ha reclamado el impulso de servicios de transporte regular de carácter temporal, vinculados a eventos excepcionales o periodos estacionales, que permitan ofrecer alternativas colectivas en corredores sin conexión regular, así como una revisión profunda del transporte regular de uso especial-escolar, de estudiantes y de trabajadores- para dotarlo de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a la realidad social y territorial.

Especial énfasis ha puesto en el transporte escolar, al que ha calificado como "un servicio esencial para la igualdad de oportunidades, la conciliación y la seguridad de los menores, alertando de que está perdiendo peso frente a planteamientos zonales".

La asociación ha defendido la "necesidad urgente" de avanzar hacia un acuerdo marco nacional de contratación pública, con criterios comunes en calidad, condiciones económicas, duración contractual, revisión de precios y estándares de seguridad.

"La dispersión actual de criterios genera desigualdades, inseguridad jurídica y un aumento innecesario de la litigiosidad. Un marco común aportaría estabilidad, eficiencia y previsibilidad para las administraciones, las empresas y los usuarios", ha subrayado la directora de ANETRA.