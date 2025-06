Empresas de Sanidad Ambiental llaman a la calma ante el aumento de polillas en España

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha lanzado "un mensaje de tranquilidad ante el notable incremento de polillas observado en las últimas semanas en distintas regiones de España" y ha recalcado que la especie detectada Autographa gamma (conocida comúnmente como mariposa plusia) no representa ningún riesgo para la salud humana ni para los cultivos.

"Es importante no caer en el alarmismo. Aunque estas polillas pueden resultar llamativas por su tamaño, no hablamos de una plaga en sentido estricto, ya que no están provocando daños cuantificables ni para la salud ni para el entorno. Tener una alta presencia de insectos no siempre implica un problema sanitario", ha indicado el director general de ANECPLA, Jorge Galván.

Según Galván, la especie de polillas identificada es autóctona de la Península Ibérica, pero también se encuentra distribuida por gran parte de Europa, el Norte de África y zonas de Asia y que es "normal" que, con ciertas condiciones meteorológicas, sus poblaciones aumenten de forma puntual. Entre otros factores, la asociación achaca el aumento de polillas al incremento de las temperaturas, la mayor capacidad reproductiva de los insectos asociada al cambio climático y la posible llegada de ejemplares migratorios desde el Norte de África gracias a corrientes cálidas favorables.

De todas manera, subraya que la Autographa gamma no está relacionada con las polillas de la ropa y que, en su fase larvaria, solo podría alimentarse de algunos productos almacenados como cereales o granos en situaciones muy concretas. Aún así, recomienda a aquellos que quieran evitar el contacto con estos animales instalar mosquiteras en ventanas y puertas, sellar rendijas o grietas por donde puedan entrar, guardar alimentos en recipientes herméticos y mantener una higiene adecuada en despensas y cocinas.