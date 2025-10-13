ERC, Més per Mallorca y Compromís piden en el Congreso que La 2Cat llegue a la Comunidad Valenciana y Baleares

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

ERC, Més per Mallorca y Compromís han registrado una iniciativa en el Congreso para pedir que La 2Cat (2Cat) se pueda ver también en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. La nueva oferta televisiva de RTVE se estrena este lunes 13 de octubre bajo el lema 'La que parla com tu'.

Para ello, los diputados Francesc-Marc Álvaro (ERC); Vicenç Vidal (Més per Mallorca) y Àgueda Micó (Compromís) han registrado conjuntamente una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, para su debate en la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja.

Las tres formaciones piden al Gobierno que asegure que la nueva cadena pública en catalán esté disponible a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT) valenciana, de las islas y de las plataformas digitales, garantizando así "igualdad de acceso, cohesión lingüística y pluralidad cultural".

La proposición de ERC, Més per Mallorca y Compromís recuerda que España es signataria de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias que obliga a los Estados a garantizar la presencia de las lenguas históricas en los medios de comunicación públicos y a evitar restricciones territoriales en su difusión.

Además, cita el Sexto Informe de Evaluación de España del Consejo de Europa del 2024, que instaba el Gobierno a mejorar la disponibilidad de contenidos en catalán, gallego y vasco en el ámbito estatal.

La iniciativa también pide al Ejecutivo financiación y recursos para reforzar los centros territoriales valencianos y baleares, e insta a promover la reciprocidad de emisiones entre TV3, À Punt e IB3, así como a impulsar acuerdos de colaboración entre RTVE y las televisiones públicas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares para la creación de contenidos compartidos.