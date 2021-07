Esade ofrece itinerarios a medida ante la creciente demanda de formación más personalizada

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Esade ha adaptado su oferta de formación ejecutiva a las nuevas corrientes, en las que predominan el conocimiento empírico y la investigación, con la puesta en marcha de un nuevo Executive Master in Management que permite a cada profesional configurar su contenido y el currículum del programa adaptándose a sus necesidades.

El master aporta flexibilidad de formatos (online, presencial, mixto) y permite cursarlo combinando presencia en lugares diferentes (en Madrid o en Barcelona u otras ciudades), al tiempo que compatibiliza la personalización con la dinámica de clase en grupo donde la diversidad y el networking son pilares.

Se trata así de maximizar el tiempo de formación y el desarrollo de los profesionales, que van a liderar su formación al poder elegir qué quieren aprender y cómo quieren aprender y se alinea con la idea de que las empresas, envueltas la mayoría en un proceso de transformación digital, necesitan contar con profesionales adaptados a una nueva realidad y demandan cambios de formación ejecutiva.

En palabras de Marc Correa, director de Executive Education de Esade, "no valen aquellos programas donde uno no podía elegir nada, la gente necesita poder elegir aquellos contenidos que va a cubrir porque su puesto de trabajo cambia, porque su realidad es muy particular".

"Necesitamos abrir todo el abanico de posibilidades y que la gente pueda construir sus itinerarios en función de las necesidades", ha apostillado en una entrevista a Europa Press en el marco del proyecto 'Generación de Oportunidades'.

En este sentido, ha destacado que "el peso ya no va a recaer sobre las escuelas sino que va a ser sobre los participantes", que así van a "poder sacar el máximo partido".

Además, ha afirmado que "en la postpandemia las empresas van a tener que invertir para poder hacer frente a la nueva realidad", ya que la crisis sanitaria ha impulsado importantes cambios en las empresas.

"Ya no es una situación de contingencia sino que es un escenario absolutamente nuevo que va a pedir nuevas maneras de pensar, de gestionar esa realidad que para nada va a tener que ver con lo que conocíamos de antes", ha sostenido.

La irrupción y el ritmo de la innovación es tal que ya nadie puede pensar en un trabajo o profesión sin aprendizaje permanente, y con la prolongación de la vida laboral es necesario adquirir nuevos conocimientos cada cierto tiempo, advierten desde Esade.

Además, Esade trabaja para ayudar a las empresas a que sus trabajadores aprendan a pensar de manera diferente para enfrentarse a los nuevos escenarios que van a ir surgiendo.

