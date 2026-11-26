Archivo - Un bombero trabaja en el incendio, a 30 de septiembre de 2026, en Ourol, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 302.074 hectáreas (ha) quemadas desde el 1 de enero hasta el 25 de noviembre, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esta cifra supone el 42,8% del total de superficie que ha ardido en la Unión Europea (UE), que este año suma ya 704.159 ha.

En total, EFFIS contabiliza 477 incendios en España, menos que en Italia --que suma 701 fuegos--, pero más que en Francia, con 390. La oleada de incendios más grave de este verano en España se registró en julio: el día 5, el país ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025.

Además, en julio se produjo uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó con 13 víctimas mortales. A finales de julio, los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo calcinaron más de 77.000 hectáreas.

En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando la superficie quemada pasó de las 45.221 ha del día 5 a las 367.520 del día 19.