España y California avanzan en una estrategia conjunta para acelerar la transición energética y la resiliencia climática

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ofrece declaraciones a los medios, a 30 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Gobierno del Estado de California --por medio de su Agencia de Protección Ambiental (CalEPA)-- han firmado este miércoles en Nueva York (EEUU) un Memorando de Entendimiento (MoU) orientado a establecer un marco flexible de colaboración climática y medioambiental, según ha informado el propio Ministerio.

El texto está centrado en reducir emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la transición energética y una economía justa y sostenible, reforzar la resiliencia de comunidades y ecosistemas y promover una gobernanza climática inclusiva y equitativa. El documento ha sido rubricado por la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen; y el Gobernador de California, Gavin Newsom.

La firma se ha producido en el marco de la reunión bilateral celebrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el gobernador de California, coincidiendo con la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Semana del Clima de Nueva York.

El MoU establece un periodo de cooperación inicial de cinco años renovables y abarca ejes estratégicos de trabajo técnico, regulatorio y político. Uno de ellos es el despliegue e integración de renovables, eficiencia energética, hidrógeno renovable y almacenamiento. Otro, la resiliencia y adaptación climática (alerta temprana ante olas de calor, gestión integrada de incendios, resiliencia hídrica y biodiversidad).

Además, el Memorando de Entendimiento también contempla como ejes estratégicos de trabajo la electrificación y descarbonización del transporte; y el intercambio de experiencias en mercados de carbono, monitorización y reducción de emisiones de metano, economía circular, climatización residencial y urbanismo resiliente.

Durante la firma, Aagesen ha señalado que España y California comparten objetivos en reducción de emisiones, en la apuesta por la adaptación y la resiliencia, y en una gobernanza "cada vez más participativa". Según ha dicho, ambos ejecutivos van a actuar de forma conjunta y compartir experiencias.

"Desde España queremos contar nuestra experiencia de ocho años de cambios, ese cambio de 180 grados de nuestra agenda con las renovables como protagonistas y que nos ha permitido reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles", ha destacado.

Para Transición Ecológica, este acuerdo refuerza la relación entre dos "referentes globales" en la lucha contra el cambio climático y consolida la diplomacia climática subnacional en un momento "clave" para la ambición internacional en materia de sostenibilidad.