España entra mañana en 'déficit ecológico': habrá consumido todos los recursos naturales que le corresponden este año

Archivo - Embalse de Belesar en el Río Miño, a 3 de agosto de 2023, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

España entra este jueves 4 de junio en 'déficit ecológico', es decir, ya habrá consumido todos los recursos naturales que le correspondían este año. Se trata del Día de Sobrecapacidad de la Tierra en España, según el cálculo de Earth Overshoot Day. Así, dado el ritmo al que consumen recursos los españoles, comenzarán a demandar a partir de mañana más recursos de los que los ecosistemas pueden regenerar en un año.

El calendario, publicado en la web de Earth Overshoot Day, muestra que el Día de Sobrecapacidad de la Tierra más temprano es el de Qatar: los cataríes comenzaron a pedir más de lo que producen los ecosistemas el pasado 4 de febrero. El más tardío, el de Honduras, que lo harán el 27 de noviembre. En este sentido, Amigas de la Tierra denuncia que España consume a lo largo de un año como si existiesen 2,5 planetas.

Por esta parte, la ONG también pone el foco en cómo los cálculos del Día de Sobrecapacidad de la Tierra muestran el consumo desigual entre países. "Vivimos en una situación en la que las clases sociales y países que menos consumen son quienes más sufren las consecuencias de la crisis ecológica. Esto no sólo es sumamente injusto sino también insostenible", ha denunciado la responsable de recursos naturales y residuos de Amigas de la Tierra, Adriana Espinosa.

Además, denuncia el "enfoque extractivista" de Europa, donde los gobiernos están compitiendo por abastecerse de minerales críticos "para la transición energética y digital y para el rearme europeo". "Los gobiernos europeos, incluido el español, apuestan por más minería dentro y fuera de Europa, mientras ignoran la necesidad de reducir el consumo de minerales y fomentan el reciclaje solo sobre el papel. Esto es incompatible con garantizar los derechos humanos y la vida en el planeta", ha apostillado Espinosa.

En este marco, la organización ha publicado hoy el informe 'Reducción del uso de minerales: Evaluación de Indicadores' en colaboración con el Instituto ENERGAIA de la Universidad de Zaragoza, que proporciona una base sólida de indicadores para poder cuantificar el ahorro de materiales y minerales y avanzar hacia la reducción de la presión sobre los recursos naturales.

En él, defiende utilizar un marco de indicadores complementarios, que contemple aquellos que reflejen los impactos completos de las cadenas de valor, como la Huella Material. Asimismo, propone avanzar hacia indicadores que permitan evaluar de forma más completa los daños ambientales de la extracción de recursos y la criticidad de los minerales mediante indicadores como la exergía, que mide el potencial útil de un recurso para realizar un trabajo.

Por otro lado, Amigas de la Tierra reclama al Gobierno que adopte objetivos vinculantes de reducción del consumo de recursos naturales y destaca la necesidad de evitar el uso de indicadores "que maquillan el consumo real de las economías occidentales". Además, defiende cambiar el modelo de movilidad apostando por el transporte público, alargar la vida de tecnológicas y dispositivos como móviles y portátiles y reducir la necesidad de minería.

Asimismo, señala que acompañar estas iniciativas con una mejora del reciclaje permitiría cubrir con materiales reciclados "en un 67%" de la demanda de minerales asociada a la transición energética y digital en España. "Resulta paradójico que a solo un día del Día Mundial del Medio Ambiente se cumpla el día de la Sobrecapacidad de la Tierra en España. Esta fecha es una llamada de atención para recordar que el sistema económico basado en el crecimiento ilimitado es inviable para sostener la vida en la tierra" ha señalado Espinosa.