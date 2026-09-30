España y Francia refuerzan su compromiso con el futuro del sector audiovisual europeo - MINISTERIO TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha reunido este miércoles en la sede del Ministerio con la ministra de cultura de Francia, Catherine Pégard, con motivo de la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron a España.

Los dos ministros han conversado sobre el futuro del sector audiovisual en Europa en un contexto en el que la Comisión Europea se encuentra en proceso de revisión de la directiva de servicios de comunicación audiovisual en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Escudo Europeo de la Democracia, como indican desde el Ministerio de Transformación Digital.

En este sentido, enfatiza que España y Francia comparten una visión estratégica sobre el sector audiovisual, concebido como una industria, un mercado y una herramienta que protege la diversidad cultural europea y refuerza también su soberanía.

En los últimos años, recuerda que España se ha convertido en el principal mercado de producción audiovisual de la Unión Europea, con un crecimiento de producciones en el país del 31% en el año 2025 y con un crecimiento del empleo que se ha duplicado en este sector entre 2020 y 2025, pasando de 30.900 a 64.000 trabajadores.