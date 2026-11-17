Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

España fue el tercer país del mundo más afectado por fenómenos meteorológicos extremos en 2025, solo por detrás de Jamaica y Sri Lanka, según el Índice de Riesgo Climático 2027 de Germanwatch. El informe, presentado este martes en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía), evalúa las consecuencias de estos episodios a partir de las muertes, las personas afectadas y los daños económicos, tanto en términos absolutos como relativos.

En el caso español, la organización destaca el impacto combinado del calor, las tormentas y los incendios forestales. Según el documento, en 2025 el territorio español registró el verano más caluroso observado hasta ese momento y sufrió una ola de calor, tres tormentas y tres incendios forestales incluidos en el análisis.

Tras Jamaica, Sri Lanka y España, los siguientes países más afectados en la clasificación anual fueron Tailandia, Filipinas y Pakistán.

Los autores explican que los desastres que marcaron el año tuvieron consecuencias especialmente graves en los dos países que encabezan el índice. En Jamaica, el huracán Melissa, de categoría 5, dejó 62 muertos y daños económicos equivalentes a casi la mitad del producto interior bruto del país en 2025, de acuerdo con las cifras recogidas por la ONG.

En Sri Lanka, el ciclón Ditwah provocó 823 víctimas mortales, afectó a más de 1,7 millones de personas y ocasionó pérdidas de 4.100 millones de dólares, además de deslizamientos de tierra y las peores inundaciones del país en dos décadas.

MÁS DE 900.000 MUERTES EN TREINTA AÑOS

La perspectiva de los últimos treinta años muestra una devastación de alcance mundial: entre 1996 y 2025, cerca de 10.000 fenómenos extremos causaron más de 900.000 muertes y pérdidas económicas directas superiores a 4,7 billones de dólares.

En conjunto, la investigación contabiliza 5.500 millones de personas afectadas, incluidas las desplazadas. Dominica, Myanmar y Honduras encabezan la clasificación de ese periodo, marcada tanto por catástrofes excepcionalmente destructivas en estos tres países como por la exposición reiterada a episodios extremos en naciones como Filipinas e India.

Germanwatch advierte de que estas consecuencias se distribuyen de forma desigual y golpean con especial dureza a numerosos países de bajos ingresos, pese a su menor contribución a la crisis climática.

Vera Künzel, coautora del índice, señala que el cambio climático está convirtiendo catástrofes antes excepcionales en "amenazas continuas", lo que dificulta la adaptación y la reconstrucción de los territorios con menos recursos.

Solo en 2025, los fenómenos meteorológicos extremos causaron unas 35.000 muertes en todo el mundo, un balance que la organización considera probablemente infravalorado, sobre todo por el subregistro de las muertes relacionadas con el calor en los países más pobres.

ADAPTACIÓN, FINANCIACIÓN Y ABANDONO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Por su parte, David Eckstein, coautor del índice, ha afirmado que los resultados refuerzan el papel de la adaptación como una de las inversiones más rentables para la seguridad y la prosperidad humanas, también en Europa.

Asimismo, ha señalado que los costes de la inacción son considerablemente más altos que los de la transición y que los límites de la adaptación son cada vez más evidentes.

"Los países deben aprovechar la COP31 para acelerar seriamente la transición para abandonar los combustibles fósiles como principal motor del cambio climático y empezar a trabajar juntos para movilizar la escala de financiación necesaria para hacer frente a los impactos en el futuro inmediato", ha recalcado.

A su vez, Lisa Schulthei*, coautora del índice, ha concluido que el coste humano de la inacción es alarmante y demuestra que la situación se vuelve cada vez más dramática.

Además, ha señalado que, aunque el índice actual aún no incluye las olas de calor de 2026, ya confirma que estos episodios son los fenómenos meteorológicos extremos que más vidas han cobrado en los últimos 30 años. También ha añadido que el número de casos no notificados, particularmente en el Sur Global, sigue siendo extremadamente alto.

"Los grandes emisores --ya sean países o corporaciones-- deben acelerar rápidamente la transición para dejar atrás los combustibles fósiles como principal impulsor del cambio climático, así como aumentar sustancialmente el apoyo financiero a quienes tienen menos capacidad para afrontar los impactos y son menos responsables. Ambas medidas no son solo una cuestión de solidaridad global, sino una inversión en la estabilidad nacional y mundial", ha recalcado.