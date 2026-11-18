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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

España se sitúa entre los países europeos con peor nivel de inglés y los españoles tienen la expresión oral como su principal asignatura pendiente con este idioma.

Así lo refleja la nueva edición del EF English Proficiency Index (EF EPI) presentado este miércoles por EF Education First. Este índice internacional analiza y clasifica el nivel de inglés de adultos en todo el mundo.

En esta edición, España ocupa el puesto 33 de un total de 117 países y regiones, con una puntuación de 539 puntos, que la sitúa en el nivel de competencia medio. Dentro de Europa, se encuentra en la posición 24 de 33 países analizados.

La posición de España en el ranking europeo refleja el margen de mejora que todavía existe en el dominio del inglés. Especialmente significativa es la puntuación en expresión oral: España obtiene 483 puntos, frente a los 549 de Alemania y los 522 de Portugal. Se sitúa así al mismo nivel que Francia (483 puntos) y por encima de Italia (473).

Los resultados de España muestran un desarrollo desigual de las cuatro competencias lingüísticas evaluadas por el EF EPI. La comprensión lectora obtiene la puntuación más alta, con 580 puntos, seguida de la expresión escrita, con 520; la comprensión auditiva, con 513; y, en último lugar, la expresión oral, con 483 puntos. Esta última se confirma así como la habilidad con mayor margen de mejora.

La diferencia de 97 puntos entre comprensión lectora y expresión oral refleja que la capacidad para entender el inglés "no siempre va acompañada de la misma soltura a la hora de hablarlo".

El estudio concluye que este desequilibrio pone de manifiesto "la importancia de seguir reforzando las habilidades de comunicación activa, especialmente en situaciones en las que es necesario expresar opiniones, argumentar, intercambiar ideas o participar en conversaciones en inglés".

El EF EPI 2026 subraya que las competencias lingüísticas "no se desarrollan siempre de manera equilibrada". Aunque una persona pueda comprender un documento o seguir una conversación, "eso no garantiza que tenga la confianza y los recursos necesarios para expresarse con soltura en inglés".

En el ámbito laboral, esta diferencia "puede condicionar la participación en reuniones internacionales, la presentación de proyectos, las negociaciones o la colaboración con equipos de distintos países".

A medida que las organizaciones trabajan en entornos más conectados y distribuidos, la capacidad de comunicarse en inglés adquiere un papel cada vez más relevante.

La edición 2026 del EF EPI pone el foco en la necesidad de avanzar hacia un aprendizaje que "no se limite a comprender el idioma, sino que permita utilizarlo de manera efectiva".

Los resultados de España reflejan la importancia de reforzar especialmente las habilidades de comunicación oral, sin dejar de desarrollar el resto de competencias.

La investigación subraya que la práctica continuada y las oportunidades de utilizar el idioma en situaciones reales "son elementos clave para ganar confianza y participar activamente en entornos internacionales".

El EF EPI 2026 invita así a instituciones educativas, empresas y profesionales a ampliar la mirada sobre el dominio del inglés: "no basta con entenderlo, también es necesario poder utilizarlo para comunicarse, colaborar y compartir conocimiento".

Aunque Europa continúa siendo la región con mayor nivel de inglés del mundo, los resultados de 2026 muestran un retroceso en buena parte del continente: 27 de los 33 países europeos analizados registraron una puntuación inferior a la del año anterior.

Pese a este descenso, el nivel de inglés de Europa se ha mantenido prácticamente estable desde 2020 y la mayoría de los países de la región han mejorado sus resultados durante la última década.

A escala global, el informe refleja una tendencia que invita a la reflexión: por quinto año consecutivo, el nivel medio de inglés ha disminuido. Más de dos tercios de los países para los que es posible realizar una comparación interanual obtuvieron una puntuación inferior en 2026 que en 2025.