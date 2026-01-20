España y Portugal acuerdan impulsar un programa de intercambio de expertos de protección radiológica y seguridad nuclear. - CSN

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

España y Portugal han acordado impulsar un programa de intercambio de técnicos de protección radiológica y seguridad nuclear, según ha informado este martes el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Con este acuerdo, ambos países buscar facilitar visitas científicas y estancias breves que contribuirán a armonizar procedimientos, intercambiar conocimientos y fortalecer capacidades reguladoras.

Este ha sido uno de los temas tratados en la reunión mantenida en Oporto (Portugal) entre la delegación del CSN --encabezada por su presidente, Juan Carlos Lentijo, y su vicepresidenta, Pilar Lucio-- con los organismos reguladores de Portugal competentes en seguridad nuclear y protección radiológica: la Agencia Portuguesa del Ambiente (APA), la Inspección General de Agricultura, Mar, Ambiente y Ordenación del Territorio (IGAMAOT) y la Entidad Reguladora de la Salud (ERS).

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Administración de la Región Hidrográfica del Norte, ambas delegaciones han analizado la evolución de la cooperación dentro del Memorando de Entendimiento en materia de protección radiológica y seguridad nuclear que firmaron en 2021.

Al margen del acuerdo sobre el intercambio de expertos, Portugal y España han tratado la participación de observadores portugueses en los simulacros de emergencias radiológicas previstos para 2026. Además, han puesto en común la estrategia de respuesta y gestión de situaciones de emergencia, así como la experiencia acumulada en la supervisión y control de instalaciones radiactivas y de radiodiagnóstico.

En este marco, el CSN ha compartido su experiencia reguladora en materia de actividades laborales con riesgo de exposición a radón y la aplicación de la normativa relativa a las actividades laborales con riesgo de exposición a radiación natural. A su vez, ambas delegaciones han revisado las buenas prácticas para el control fuentes radiactivas huérfanas, subrayando la eficacia del sistema MEGAPORT en la detección del tráfico ilícito en los puertos de Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao y Vigo.

Del mismo modo, se han informado sobre los retos que suponen las nuevas tecnologías médicas, como la protonterapia y la teragnosis, y proyectos de dimensión internacional como IFMIF-DONES.