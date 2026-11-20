La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una rueda de prensa tras un Consejo extraordinario de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido que la decisión final de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) recoja la transición para dejar atrás los combustibles fósiles y el objetivo de que la electricidad represente el 35% del consumo final mundial de energía en 2035.

Aagesen ha vinculado ambas prioridades con la respuesta a la emergencia climática, la seguridad energética y la competitividad, y ha subrayado que la Unión Europea (UE) mantendrá sus exigencias hasta "el último minuto" de las conversaciones.

"Europa y España siguen demostrando nuestra máxima ambición y yo siempre creo que hay motivos para la esperanza", ha señalado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La COP31 encara este viernes su recta final, aunque las negociaciones podrían prolongarse más allá del cierre previsto. El último borrador, difundido este jueves, suprime el llamamiento explícito a acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, uno de los puntos más destacados de las discusiones de los últimos días.

Esta mañana, España ha participado en una rueda de prensa en Antalya junto a un grupo de países comprometidos con la presentación de hojas de ruta nacionales para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles (TAFF, por sus siglas en inglés). En la comparecencia se ha reclamado que el acuerdo final de la COP31 profundice en esa transición.

Según fuentes del departamento de Aagesen, el bloque reúne también a Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Suiza, Luxemburgo, Portugal, Brasil, Kazajistán, Trinidad y Tobago, Chad, Tuvalu y los 16 pequeños Estados insulares del Pacífico.