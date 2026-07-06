España registra 12 grandes incendios y 43.197 hectáreas quemadas hasta junio, más del doble que el año pasado

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han consumido 43.197,52 hectáreas (ha) en España del 1 de enero al 28 de junio, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. Además, ya se han registrado doce grandes incendios forestales, de los que afectan a más de 500 ha.

En comparación, el año pasado por estas fechas habían ardido 17.594,34 ha y había habido cinco grandes incendios forestales, menos de la mitad en 2026 en ambos casos. En líneas generales, se han registrado 4.655 siniestros. De ellos, 3.013 han sido conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea.

El 42,64% de los siniestros se han registrado en el noroeste del país; el 19,14%, en el Mediterráneo; el 37,92%, en las comunidades interiores; y el 0,30%, en Canarias, de acuerdo con las cifras recogidas por Transición Ecológica. Además, se han quemado 25.663,90 ha de monte y monte abierto; 10.165,12 ha de pastos y dehesas y 7.368,50 ha de superficie arbolada. En total, el 35,07% de la superficie arbolada afectada se ha registrado en el noroeste; el 28,07%, en el Mediterráneo; y el 36,86%, en las comunidades interiores.

Asimismo, el 57,58% de la superficie forestal afectada se ha dado en el noroeste; el 19,25%, en el Mediterráneo; y el 23,16%, en las comunidades interiores. Cabe recordar que el fuego quemó 393.079 ha en España en 2025, el 38% del territorio quemado en la UE, que sumó 1.033.966 ha durante todo ese año.

La mayor parte de hectáreas calcinadas se quemaron en agosto ya que, en cuestión de un mes, se quemaron más de 150.000 ha (en concreto, se pasó de 22.7845 ha el 29 de julio a 380.877 ha el 2 de septiembre).