España registra 122 l/m2 de lluvias acumuladas hasta el 18 de noviembre, valor normal para este periodo.

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre hasta el 18 de noviembre se cifran en 122 litros por metro cuadrado (l/m2), el valor normal correspondiente a dicho periodo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por zonas, las lluvias acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en la cornisa cantábrica y en el cuadrante noreste peninsular así como en zonas del interior y también del cuadrante sureste. A su vez, también son inferiores a esas cifras en ambos archipiélagos salgo en Ibiza y en la mitad sur de Tenerife y Gran Canaria.

Por otra parte, las precipitaciones superan sus valores normales para el periodo 1991-2020 en gran parte de la mitad oeste peninsular y en el levante, sobre todo en la provincia de Sevilla y en la mitad norte de la Comunidad Valenciana junto con el valle del Ebro, zonas donde se doblan esas cantidades.

AEMET ha especificado que las lluvias entre el 12 y el 18 de noviembre afectaron a la mayor parte del territorio y de manera más copiosa a la mitad oeste de la Península junto con el Pirineo y el archipiélago canario.

En concreto, se superaron los 100 l/m2 en amplias zonas de la mitad occidental y sur de Galicia, en la Cordillera Cantábrica, a lo largo del Sistema Central, en toda la mitad oeste de Andalucía y en el interior de La Palma y Gran Canaria. Además, en puntos del sur de Ávila se llegaron a recoger más de 300 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, el organismo estatal destaca los 213 l/m2 en Vigo/Peinador, los 198 l/m2 en Pontevedra, los 170 l/m2 en el puerto de Navacerrada, los 164 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 142 l/m2 en el aeropuerto de Córdoba y los 119 l/m2 en Morón de la Frontera.

Según AEMET, el día 19 se registraron precipitaciones en la cornisa cantábrica que dejaron más de 10 l/m2 en una franja que va desde la mitad este de Asturias hasta Navarra, y ya en menor medida en ambos archipiélagos.