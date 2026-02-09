España registra unos 145 l/m2 de lluvia acumulada desde 1 de enero, más del triple de lo normal en gran parte del país

Archivo - Varias personas caminan con paraguas, a 20 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado unos 145 litros por metro cuadrado (l/m2) desde el 30 de diciembre de 2025 al 3 de febrero de 2026, lo que supera el triple del valor normal en la mayor parte del centro y sur de la Península, así como en zonas del nordeste, de acuerdo con un mensaje de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su perfil en 'X'.

"Las lluvias acumuladas desde el 1 de enero superan el triple del valor normal (promedio 1991-2020) en la mayor parte del centro y sur de la Península, así como en zonas del nordeste. En puntos del Cantábrico, sin embargo, las lluvias han sido más escasas de lo habitual", ha puntualizado el organismo estatal.

A su vez, AEMET ha informado de que con la borrasca Marta, que ha dejado sentir sus efectos en España este fin de semana, ya se han registrado 13 borrascas de gran impacto durante la temporada 2025-2026 (siete de ellas sólo en enero). "Es el año que más pronto se ha llegado a la letra "M": el 5 de febrero. La más temprana hasta ahora era Myriam, nombrada el 3 de marzo de 2020", ha explicado.