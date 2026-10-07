España registra 301.101 hectáreas quemadas en 2026 hasta octubre, el 43,6% del total de la UE, según Copernicus

Archivo - Vista del fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 301.101 hectáreas (ha) quemadas desde el inicio de 2026 hasta el 30 de septiembre, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto supone el 43,6% del total de las que han ardido en la Unión Europea (UE), que ya suman 690.375 ha.

El país ha registrado 462 incendios, por detrás de Italia, que lleva 675; pero por delante de Francia, que suma 375. La ola de incendios más grave de este verano en España ha sido en julio: el 5 de julio el país ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025.

Además, tuvo uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó en julio con 13 víctimas mortales. A finales de julio los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo, que calcinaron más de 77.000 hectáreas.

En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19. De hecho, para el 30 de septiembre del año pasado ya se habían quemado 390.116, casi más de 90.000 que este. El 2025 acabó con 393.079 ha quemadas, la peor cifra desde 1994.