España registra 301.299 hectáreas quemadas hasta el 14 de octubre, el 43,1% del total de la UE, según Copernicus

Archivo - Una llama en el incendio forestal a las afueras de Casavieja, a 29 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 301.299 hectáreas (ha) quemadas desde el 1 de enero al 14 de octubre de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esta cifra supone el 43,1% del total de las que han ardido en la Unión Europea (UE), que este año ya suman 697.729.

En total, en España se han producido 463 incendios en estos meses. En este ámbito, el país es superado por Italia, que ya suma 692 incendios. Francia está en tercer lugar, con 377 fuegos.

La ola de incendios más grave de este verano en España ha sido en julio: el 5 de julio el país ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025. Además, en julio ocurrió uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó con 13 víctimas mortales.

A finales de julio, los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo, que calcinaron más de 77.000 hectáreas. En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19. De hecho, el 14 de octubre de ese año ya se habían quemado 391.089, unas 90.000 hectáreas más que este.