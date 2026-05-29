España registra 598 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 17% más de lo habitual. - AEMET

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 598 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 17% más que el valor normal correspondiente a dicho periodo, 513 l/m2.

Por zonas, las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte del territorio peninsular, con excepción de una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco y de la mitad sur de la provincia de Almería. En especial, destacan las cifras en la mitad sur y el cuadrante suroeste de la Península, así como algunos puntos de la fachada mediterránea. Allí los registros superan ampliamente lo habitual y llegan incluso a duplicarlos.

En cuanto a los archipiélagos, las precipitaciones también se sitúan por encima de lo normal en ambos, salvo en la mitad este de Mallorca. De hecho, el superávit es especialmente notable en Canarias, donde en muchas zonas los acumulados superan el doble de lo habitual. Durante el periodo comprendido entre el 20 y el 26 de mayo, las precipitaciones fueron escasas y afectaron sobre todo al cuadrante noroeste peninsular y, de forma más aislada, al Pirineo occidental y al este de la provincia de Guadalajara.

Según AEMET, sólo se superaron los 10 l/m2 en las provincias de Lugo y Ourense, en el este de Asturias, el norte de Palencia y el sur de Valladolid. Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, el organismo estatal ha hablado de los 20 l/m2 en Ourense, los 10 l/m2 en Valladolid, los 9 l/m2 en A Coruña, los 7 l/m2 en A Coruña/Alvedro y Lugo/Rozas y los 4 l/m2 en Oviedo. Además, ha mencionado que el día 27 se registraron precipitaciones en el cuadrante noroeste de la Península y en alguna zona puntual se registraron más de 10 l/m2 en los Picos de Europa.