España registra 604 l/m2 de lluvias acumuladas desde el octubre, un 12% más de lo normal. - AEMET

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre de 2025 se cifran en 604 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press. Esto supone un 12% más de su nivel habitual, que se sitúa en 541 l/m2.

En líneas generales, las lluvias presentan valores superiores a los normales en gran parte de la Península. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y el País Vasco, y en la mitad sur de la provincia de Almería. De forma paralela, los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, así como en algunos sectores de la fachada mediterránea y del noroeste.

A su vez, también predominan las anomalías positivas en los archipiélagos, salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

De acuerdo con el organismo estatal, las precipitaciones afectaron a la mayor parte de la Península durante el periodo comprendido entre el 10 y el 16 de junio, especialmente al interior y a la mitad oeste. En este marco, se superaron los 20 l/m2 de forma dispersa en puntos de la cordillera Cantábrica, el sur de Castilla y León y Extremadura, así como de manera más puntual en Madrid y el Pirineo.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, AEMET ha destacado los 34 l/m2 en Jaén, los 22 l/m2 en Madrid/Retiro, los 10 l/m2 en Colmenar Viejo/FAMET y Ciudad Real, los 9 l/m2 en Valladolid/Villanubla, los 7 l/m2 en Ávila y los 6 l/m2 en Ourense. El día 17 se registraron precipitaciones en forma de tormenta en el tercio oeste, especialmente en Galicia, donde se acumularon más de 30 l/m2.