España registra 615 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 8% por encima de lo normal

Archivo - Varias personas bajo la lluvia - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España se cifran en 614 litros por metro cuadrado (l/m2) desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre, hasta el 28 de julio, lo que supone un 8% más que el valor normal correspondiente a dicho periodo, que se sitúa en 570 l/m2, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), recogidos por Europa Press.

Las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico presentan valores superiores a los normales del periodo 1991-2020 en gran parte de la Península.

Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y Navarra, en la provincia de Teruel y en la mitad sur de la provincia de Almería. Los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, en particular en la sierra de Grazalema.

En los archipiélagos también predominan las anomalías positivas, salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Durante el periodo comprendido entre el 22 y el 28 de julio, las precipitaciones afectaron predominantemente al norte de la Península y a algunos puntos del Levante y Mallorca.

En general, los acumulados no superaron los 20 l/m2, exceptuando algunas zonas del interior de Asturias, La Rioja y Gerona, donde las precipitaciones fueron más intensas.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales destacan las siguientes: 38 l/m2 en Gerona/Costa Brava, 27 l/m2 en Bilbao/Aeropuerto, 14 l/m2 en Hondarribia-Malkarroa, 13 l/m2 en San Sebastián-Igueldo, 12 l/m2 en Santander/Parayas y 11 l/m2 en Ponferrada. El día 29 no se registraron precipitaciones.