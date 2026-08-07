España registra 616 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 7% más de lo normal. - AEMET

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

España registra 616 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvias acumuladas desde el inicio del año hidrológico el 1 de octubre, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 7% más de lo normal.

Por zonas, las precipitaciones acumuladas presentan valores superiores a los normales en gran parte de la Península. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y Navarra extendiéndose por los Pirineos hasta Lleida, en la provincia de Teruel y en la mitad sur de la provincia de Almería.

De hecho, los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, en particular en la sierra de Grazalema. En los archipiélagos también predominan las anomalías positivas, salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de julio y el 4 de agosto, las lluvias registradas fueron débiles y afectaron predominantemente al litoral septentrional de la Península, Pirineos y el levante peninsular. Se registraron acumulados localmente moderados en puntos del interior de Cataluña y Huesca, donde se superaron los 30 l/m2. En el resto de las zonas afectadas los acumulados no sobrepasaron los 20 l/m2.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales AEMET destaca los 8 l/m2 en Asturias/Avilés y Vigo/Peinador, los 7 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 5 l/m2 en Santander I/CMT, los 4 l/m2 en San Sebastián/Igueldo y los 3 l/m2 en Pontevedra, Gijón/Musel y A Coruña.

El día 5 de agosto se registraron precipitaciones sobre todo en la costa de País Vasco y Cantabria e interior de Castellón y Teruel, que superaron de forma puntual los 10 l/m2.