España registró ayer un contraste térmico, con 40,3ºC de máxima en Ciudad Real y mínima de 3,5ºC en Zamora

Archivo - Mujer con abanico por las altas temperaturas en Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado en las últimas horas un contraste térmico, según el resumen de fenómenos significativos del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Por un lado, se han dado temperaturas elevadas este domingo en el centro del Valle del Guadalquivir y sus aledaños, con una máxima de 40,3ºC en Fuencaliente en Ciudad Real, pegado al parque natural de la Sierra de Andújar.

Además, se han registado 38,3ºC en Andújar (Jaén) y 38,ºC en Montoro (Córdoba). Por contraste, los termómetros en Avilés (Asturias) y Santiago de Compostela solo llegaron a los 22,1ºC de máxima. Por otro lado, se ha amanecido este lunes con valores térmicos anunciando el otoño en zonas altas sobre todo de la mitad norte y el centro.

En este sentido, ha destacado los 3,5ºC que se han medido a las siete de la mañana en Puebla de Sanabria (Zamora). En cambio, Santa Elena, cerca de Despeñaperros (Jaén) registró una mínima a medianoche de 25,5ºC. En Cabo de Creus se registró la otra noche tórrida en la red principal de AEMET con 25,4ºC. Aún así, Camacho ha indicado que el calor nocturno va remitiendo poco a poco en la costa mediterránea.

En lo que se refiere a las precipitaciones acumuladas en 24 horas, quedaron circunscritas a las comunidades norteñas con valores que solo pasaron de los 5 litros por metro cuadrado (l/m2) en Altamira (Cantabria), con 5,2 l/m2; Igueldo (Guipúzcoa), con 3,9 l/m2; y Oviedo, con 3,2 l/m2.

En cuanto a las rachas de viento, los registros mayores se dieron en las montañas del norte y en Canarias. El aeropuerto de Madrid registró vientos cruzados a las pistas y hubo además alguna racha de importancia. De esta manera, el registro más alto fue el del Mirador del Cable, en el Parque Nacional Picos (Cantabria), donde se midieron 75,6 kilómetros por hora (km/h).