España registró casi 5.300 accidentes de tráfico con animales en 2025, la cifra más alta desde 2013, según un estudio

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MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

España registró casi 5.300 accidentes de tráfico con animales en 2025, lo que supone un 4,5% más que en 2024 y la cifra más alta de la serie histórica (2013), según concluye el VIII Informe del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial.

El estudio, dado a conocer este lunes, indica que las tres provincias españolas con mayor siniestralidad en la carretera con animales domésticos involucrados fueron Pontevedra (17%), Murcia (12%) y Barcelona (12%). Por su parte, en el caso de los animales cinegéticos fueron Barcelona (15%), Burgos (13%) y Lleida (11%).

El informe señala que noviembre es el mes que concentra la mayor siniestralidad contra animales, seguido de octubre. En cambio, junio repite como mes con menor número de este tipo de accidentes. Los domingos (16%) y los lunes (14,5%) son los días más peligrosos, frente al martes, con tres puntos porcentuales menos de accidentes contra animales.

Por tipo de animal, el jabalí sigue siendo el más peligroso, con el 49% del total de los siniestros y un aumento el año pasado de casi el 9%. Le sigue el corzo (25%), con un aumento en 2025 de más del 11%; y el perro (12%). Estos tres representan el 85% de los siniestros con animales en carretera, dejando el 15% restantes a ciervos, zorros, gatos, equinos o aves.

La investigación refleja que Castilla y León, Cataluña y Galicia concentran casi el 60% de los accidentes de tráfico contra animales domésticos o cinegéticos.

Así, Castilla y León repite en la primera posición de zonas de mayor siniestralidad con animales, con un incremento del 13% en el último año. En esta región, el corzo representa el 57% de todos los accidentes de tráfico contra animales, seguido del jabalí (27%) y el ciervo (6%).

En esta comunidad autónoma, más del 12% de los siniestros contra animales se concentraron en noviembre, el mes con más accidentes con jabalíes involucrados, más del 17%. El peor mes para el corzo fue julio (12% de los accidentes) y agosto para el ciervo (14,5% de los accidentes).

En el listado de provincias españolas con mayor número de siniestros, Burgos ocupa la segunda posición y aumentó su siniestralidad un 15% el año pasado, mientras que León se sitúa en séptimo lugar y creció un 6%.

En el caso de Cataluña, la comunidad ha pasado de la tercera a la segunda plaza como consecuencia de un aumento de más del 21% en el número de accidentes; y abril fue el mes con mayor número de accidentes, con más del 10%.

Además, el jabalí está involucrado en el 67% de los accidentes de tráfico contra animales en Cataluña y octubre y noviembre son los peores meses para este animal. El corzo es la segunda especie responsable de más accidentes en Cataluña (11%) y mayo su mes más aciago, como en el caso del ciervo.

En 2025, Barcelona, Lleida y Girona estaban entre las diez provincias españolas con mayor número de accidentes contra animales. Barcelona es la provincia con mayor crecimiento del número de accidentes de toda España en 2025, de casi el 50%.

Respecto a Galicia, es la tercera comunidad con mayor siniestralidad con animales, con un crecimiento del 2,7% en 2025. El jabalí es responsable del 67% de los accidentes, seguido del corzo, con el 13%; y los meses más aciagos son noviembre y diciembre.

Según el estudio, noviembre es el mes negro para el jabalí (13%) en Galicia; mayo el peor mes para el corzo (17%) y febrero para el perro (más del 20%). En este caso, A Coruña, Ourense y Pontevedra forman parte del listado de diez provincias españolas con mayor número de accidentes contra animales.

El presidente del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, Josep Alfonso, ha explicado que "desde la pandemia de Covid, los accidentes de tráfico contra animales no han dejado de crecer en toda España".

"Por ese motivo no podemos bajar la guardia ni dejar se insistir en la importancia de extremar la precaución, especialmente en zonas señalizadas por peligro de animales sueltos, en las proximidades de cotos o espacios naturales con proliferación de fauna", ha manifestado.