España sufrirá una ola de calor hasta el jueves, con temperaturas que podrán alcanzar los 45 grados en algunos puntos

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido este lunes de que España sufrirá una nueva de calor, con temperaturas nocturnas y diurnas muy altas, con temperaturas que puntualmente podrán alcanzar los 45 grados en algunos puntos y que se prolongará hasta probablemente el jueves.

Así lo ha avanzado el portavoz de la AEMET Rubén del Campo, que ha precisado que, aunque las altas temperaturas se dejarán sentir en buena parte del territorio peninsular y Baleares, las zonas más afectadas serán el este y sur de la Península.

No obstante, es probable que durante el viernes y el sábado se produzca una bajada generalizada de las temperaturas, con un ambiente más suave y un calor más soportable durante el fin de semana, aunque podría volver a haber un ascenso térmico de cara a la semana que viene.

Este calor va a venir acompañado de polvo en suspensión, que dará lugar a calima y a un empeoramiento de la calidad del aire, ha añadido el portavoz de la AEMET, que ha avisado del peligro de incendios, que será muy alto o extremo en mayor parte del territorio durante el también la mayoría de la semana.

En cuanto a las lluvias, serán en general escasas, aunque se formarán tormentas en zonas del este peninsular, especialmente de montaña. Las tormentas es probable que no lleven demasiada precipitación, serían tormentas secas, pero que irían acompañadas de caída de rayos, posible granizo y rachas muy intensas de viento.

Este lunes habrá temperaturas altas en zonas del este, centro y sur de la Península, después de una madrugada en la que hasta las 07.30 horas no se había bajado de 27 grados en ciudades como Cartagena o en localidades de Mallorca.

En puntos de Aragón, interior de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, se superarán los 39 grados y los 40 grados en el interior de Mallorca.

Por la tarde se formarán tormentas en puntos del interior de Galicia y sobre todo del sureste peninsular, especialmente en el sur de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha e interior de la Región de Murcia, que probablemente no dejen mucha lluvia, pero que podrían llevar granizo y rachas muy fuertes de viento.

REPUNTE DE LAS TEMPERATURAS EL MARTES

El martes se producirá un repunte de las temperaturas con una madrugada muy cálida en el Mediterráneo, donde no se bajará de 25 grados en ciudades como Barcelona, Palma, Valencia, también en ciudades del interior como Murcia o Granada.

Por el día se superarán los 36 grados en buena parte del este, centro y sur de la Península y en Baleares y los 39 a 40 grados en Aragón e interior de Cataluña. Se superarán los 40 a 42 grados en el Guadalquivir y el sureste, donde puntualmente podrá llegarse a 43 o 44 grados.

Este día el calor vendrá acompañado de nuevo de calima y habrá posibilidad de tormentas secas con poca lluvia, pero caída de rayos, vientos muy fuertes y posibilidad de granizo. Esto sucederá sobre todo en el este peninsular.

EL MIÉRCOLES SUBEN LAS TEMPERATURAS NOCTURNAS EN EL INTERIOR

El miércoles subirán las temperaturas nocturnas en el interior, por lo que la noche será muy cálida en buena parte del país, con mínimas de 23 a 25 grados en el centro, también en el área mediterránea peninsular, Baleares y Guadalquivir e incluso es probable que ciudades como Barcelona no bajen de 26 o 27 grados.

Por el día subirán las temperaturas en el oeste de Andalucía y en el tercio norte y el calor será muy intenso y extenso, superándose de forma casi generalizada los 36 grados en el norte peninsular y los 38 grados en el sur. Se alcanzarán o superarán 38 a 40 grados en amplias zonas del este, centro y sur y los 40 a 42, incluso puntualmente más, en el sureste y Andalucía.

Un día más habrá presencia de calima y existirá la posibilidad de tormentas secas con rachas de viento muy fuertes y también con granizo.

A partir del jueves aumenta la incertidumbre en el pronóstico. Con la información actualmente disponible, la AEMET señala que lo más probable es que continúe el calor intenso este día en la mayor parte de España, con temperaturas en general sin grandes cambios o con ligeras bajada.

En el área mediterránea, sobre todo en el interior de estas regiones bañadas por el Mediterráneo, habrá una subida térmica notable y el calor será extremo, pues se superarán los 42 a 44 grados en amplias zonas e incluso localmente se podrá superar esa cifra.

Murcia capital podría alcanzar 45 grados. En el resto, máximas de 38 a 40 grados de forma generalizada en el este y sur peninsular, después de una madrugada muy cálida y nuevamente presencia de calima y posibilidad de tormentas secas en el este peninsular.

A partir del viernes hay incertidumbre, aunque parece probable que se inicie este día un descenso térmico por el oeste peninsular que se extendería el sábado al resto del país.

Todavía el viernes el calor sería muy intenso en el interior oriental de la Península y en Baleares, pero en el tercio occidental ya habría un calor más suave y el sábado lo mismo.

De hecho, el sábado solo se superarían los 34 grados en las regiones del extremo oriental peninsular, en las regiones bañadas por el Mediterráneo.

"Tendríamos en general un respiro con temperaturas que incluso durante el fin de semana podrían estar por debajo del promedio normal para la época en el oeste de la Península y en torno a lo normal en el resto", ha indicado el portavoz de la AEMET, destacando que a partir de la próxima semana es posible que vuelvan a subir las temperaturas.

En Canarias, esta semana va a predominar el tiempo estable, con vientos aliseos intensos en las zonas habitualmente expuestas de las islas más montañosas y también en Lanzarote y Fuerteventura.

Habrá intervalos nubosos en el norte y estará más despejado en el sur y podrán superarse los 30 a 32 grados en el sur de las islas montañosas y en las islas orientales, sobre todo en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y esto es todo por ahora.