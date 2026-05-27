Los españoles apuntan a Vox (34,2%) y PSOE (23,7%) como los que más bulos usan frente a PP (7,7%) y Podemos (1,4%)

Archivo - Una persona lee en su ordenador portátil una noticia falsa, en Madrid (España), a 5 de noviembre de 2020. El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un 91,7% de los españoles cree que hay partidos políticos que utilizan medios para desinformar como difundir bulos, noticias falsas o manipular vídeos e imágenes. De estos, un 34,2% cree que Vox es el partido que más utiliza la desinformación, seguido del PSOE (23,7%), el PP (7,7%) y Podemos (1,4%). Un 20,3% opina que lo hacen todos.

Así lo reflejan los resultados de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), sobre desinformación y humor, que refleja que a un 81,9% de los entrevistados le preocupa la existencia en España de noticias falsas y/o la divulgación de bulos, frente a un 17% al que le inquieta poco o nada.

La investigación, recogida por Europa Press, muestra que un 91,1% de los encuestados opina que España es un país en el que circulan muchos o bastante información falsa, mientas Que un 6,1% cree que hay pocos bulos. Además, un 85,1% cree que la desinformación amenaza la democracia, frente a un 12,7% que opina que no.

En este contexto, un 86% de los españoles apuesta por regular y sancionar de forma más severa la divulgación de informaciones falsas y/o bulos, en contra de lo que opina un 12%, que rechaza esta idea; y un 84,3% ve necesario que existan verificadores de datos, de la información en general, mientras que un 13,6% se opone.

El estudio, dado a conocer este miércoles, revela que un 88% de los españoles cree que las plataformas digitales (principalmente redes sociales como Facebook, Instagram, X) deberían cumplir obligatoriamente un código de principios para combatir la desinformación y un 10,3% opina que no.

MANIPULAR LA OPINIÓN PÚBLICA

Por otro lado, un 90,9% opina que la desinformación contribuye a manipular la opinión pública; a erosionar la estabilidad de los Estados y sus instituciones (79,7%); a generar conflictos de convivencia en la sociedad (86%) y a crear polarización política (86,5%).

Asimismo, un 77% considera que contribuye a incitar al odio hacia los inmigrantes y hacia personas por su identidad sexual, religiosa, etc. (74,3%); a restar importancia a la violencia de género (74,8%); y a considerar como enemigo a los que piensan políticamente diferente (76,1%).

Preguntados sobre en qué ámbito consideran que se produce mayormente la desinformación, un 61,2% de los encuestados señala la política, seguido de salud y medicina (6%) y emergencias y seguridad ciudadana (6%); economía y finanzas (3,1%) y ciencia (1,5%).

En este contexto, un 62,3% de los españoles afirma que nunca reenvía mensajes que le resultan interesantes sobre actualidad mediante mensajería instantánea sin dudar antes de su veracidad. Además, un 25,4% dice que casi nunca lo hace.

Finalmente, un 75% de los encuestados opina que los bulos amenazan y ponen en riesgo la protección de la salud; la convivencia pacífica en la sociedad (83,2%); el medioambiente (65,3%); la seguridad de los ciudadanos (77,7%) y la democracia (77,3%).