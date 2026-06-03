Estudiantes exigen un plan urgente ante la "escasez" de plazas públicas universitarias con financiación "suficiente"

Archivo - Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha exigido este miércoles a las administraciones competentes una ampliación "significativa" de plazas universitarias ante la "escasez" que "expulsa" a los estudiantes del sistema público.

Además, ha demandado una financiación "suficiente" a las universidades y una implementación de un mapa de titulaciones coordinado que "que evite el colapso en determinadas comunidades autónomas (CCAA) y garantice una distribución suficiente de la oferta formativa a nivel estatal, priorizando siempre las universidades públicas".

"La universidad pública debe ser un derecho y una oportunidad, no un privilegio restringido a aquellos que puedan permitírselo", ha recalcado.

De esta manera, ha criticado la "insuficiencia estructural" del sistema universitario, poniendo como ejemplo que en el último ejercicio "más de 475.000 solicitudes han competido por unas 245.000 plazas disponibles". De acuerdo con la organización, este escenario "está empujando a muchos estudiantes a verse obligados a acudir a centros privados", que tienen un coste que oscila entre "6.000 y 23.000 euros anuales".

Según dice, esto supone una barrera económica "insalvable" para la "inmensa mayoría" de las familias, "agravando la brecha socioeconómica y desvirtuando el papel de la universidad pública como garante de la movilidad social". "Es inaceptable que el futuro de los jóvenes esté condicionado por una oferta de plazas que no responde a la realidad de la demanda, y mucho menos a garantizar el acceso de todos y todas a lo que es un derecho fundamental, como lo es el derecho a la educación", ha denunciado CREUP.

Además, la organización ha criticado que la oferta de grados en las universidades privadas lo ha hecho en un 57% mientras que la de las públicas lo ha hecho en un 26%, "ampliando todavía más una brecha que ya es evidente en los estudios de máster, donde la oferta privada supera actualmente a la pública". Por otro lado, también ha puesto el foco en cómo las universidades públicas llevan "décadas" sufriendo una "infrafinanciación sistémica" que a juicio de CREUP hace que no puedan responder a la creciente demanda de estudios universitarios.

"Esta situación ha servido para abrir la puerta a un modelo de negocio basado en la expansión de la universidad privada, promovido por las mismas CCAA que asfixian financieramente a las universidades públicas mientras autorizan la proliferación de centros privados, en muchos casos sin un control riguroso y con una calidad académica seriamente cuestionada", ha denostado.

En resumen, CREUP ha denunciado que el sistema universitario es "cada vez más desigual" y que se está consolidando un modelo en el que el derecho a la educación superior "queda condicionado por el nivel de renta, convirtiendo la universidad en un privilegio para quienes pueden pagarla".