Un estudio avala el precinto digital para seguir las capturas de tórtola, pero con formación y apoyo técnico

Un estudio avala el precinto digital para seguir las capturas de tórtola, aunque reclama formación y apoyo técnico. - FUNDACIÓN ARTEMISAN

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por Fundación Artemisan, con participación de la Universidad de León y publicada en European Journal of Wildlife Research, concluye que el Precinto Digital de Caza permite obtener información rápida sobre las capturas de tórtola europea y facilita el seguimiento de los cupos, según ha informado este miércoles la fundación.

El sistema de Precinto Digital de Caza combina una aplicación móvil para los cazadores con una plataforma desde la que los titulares de cotos, o personas delegadas, autorizan usuarios, distribuyen los cupos y consultan las capturas registradas. Además, permite guardar la información cuando no existe cobertura y enviarla automáticamente al recuperar la conexión.

El estudio ha analizado su aplicación durante 2025 en seis comunidades autónomas (CCAA), una vez finalizada la moratoria de la caza de la tórtola, así como la experiencia de los cazadores, los gestores de cotos y las administraciones participantes. Las comunidades estudiadas fueron Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Extremadura, donde el uso del precinto digital era obligatorio.

En conjunto, participaron en la investigación 545 cotos, con un total de 3.676 cazadores que descargaron la aplicación y 2.993 que precintaron al menos una tórtola. En total, se generaron 5.395 precintos correspondientes a 23.826 aves, el 32,9% del cupo total asignado a las seis CCAA.

Según ha explicado Fundación Artemisan, durante la experiencia los registros se recibieron en tiempo real, lo que permitió disponer con rapidez de los datos de capturas. Esto constituye una de las necesidades de la gestión adaptativa, que utiliza información sobre las poblaciones y su aprovechamiento para ajustar las decisiones de caza a lo largo del tiempo.

Además, estos registros incluyeron localizaciones GPS, lo que permitió el seguimiento espacial de las capturas y la supervisión por parte de las administraciones.

FORMACIÓN Y ASISTENCIA PARA FACILITAR EL USO DEL SISTEMA

La investigación también recoge las opiniones de 171 cazadores y 153 gestores de cotos. Entre los cazadores encuestados, el 78,9% --casi ocho de cada diez-- consideró que la aplicación era fácil de utilizar.

Asimismo, el 66% señaló que podía mejorar la precisión de los datos de capturas. Por su parte, los titulares y gestores de mayor edad presentaron mayores dificultades en el uso de la plataforma.

Para José Manuel Chinchilla, investigador de Fundación Artemisan que lideró el estudio, estos resultados subrayan la importancia de acompañar la digitalización con formación práctica y un servicio de asistencia accesible, especialmente para los titulares de cotos.

"Si se quiere aplicar este sistema a otras especies, es necesario un período de transición en el que el precinto digital y el físico convivan de cinco a diez años para que ningún cazador o gestor se quede atrás", ha indicado.

El proyecto ha contado con financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de las seis CCAA participantes, así como con la colaboración de las federaciones autonómicas de caza en la difusión de las actividades formativas.