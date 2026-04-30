La Eurocámara plantea tipificar el acoso en Internet como delito en toda la UE

Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - VALENTINE ZELLER

BRUSELAS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que evalúe si es necesaria una definición armonizada del acoso en Internet en toda la Unión Europea y si se debe reconocer como un "delito transfronterizo", y ha lamentado que las medidas nacionales y de la UE en vigor "son insuficientes" para hacer frente al aumento del ciberacoso.

En una resolución aprobada este jueves mediante votación a mano alzada en el pleno de Estrasburgo, los eurodiputados han pedido "sanciones efectivas y disuasorias" para los delitos de ciberacoso, facilitar a las víctimas la denuncia de los incidentes y "cubrir las lagunas jurídicas" a escala de la UE para que "se reconozca la magnitud y la gravedad del problema".

La Eurocámara se ha mostrado preocupada por el aumento del acoso en Internet basado en imágenes o videos, indicando que esto podría indicar que "las medidas existentes pueden no ser suficientes", por lo que ha reclamado al Ejecutivo comunitario que estudie posibles medidas de derecho penal.

Además de plantear que se tipifique el acoso en Internet como delito en todo el bloque comunitario, los eurodiputados han señalado a la posibilidad de añadir los delitos de odio a la lista de delitos de la UE, ya que de este modo quedarían cubiertos los casos más graves.

También han criticado que la ausencia de un marco jurídico en la UE para detectar material de abuso sexual de menores en Internet y han pedido a la Comisión que trabaje para garantizar que las plataformas digitales adopten "mecanismos voluntarios de denuncia" y garanticen "un espacio digital seguro para los niños".

RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS

El Parlamento ha insistido en la responsabilidad de las plataformas en la prevención y la lucha contra el ciberacoso, y ha alertado que determinados modelos de negocio "incentivan" la difusión de contenidos de odio, que afectan especialmente a los menores, las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.

También han criticado los sistemas de recomendación hiperpersonalizados, "que fomentan los discursos de odio y desincentivan contenido menos polarizador".

Así las cosas, ha reclamado "una aplicación más estricta" del artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales (DSA) centrada en la protección de los menores, instando a la Comisión a concluir los casos pendientes y oponiéndose firmemente a cualquier intento de reabrir la ley.

Sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA), los eurodiputados han expresado su preocupación por el posible abuso de esta herramienta con la generación de contenido ultrafalso (como 'deepfakes') y material íntimo no consensuado. Por ello ha pedido a los proveedores que cumplan las obligaciones de etiquetado de la Ley de IA y han llamado a prohibir las aplicaciones que permitan la generación de desnudos.

Por último, los eurodiputados han subrayado la necesidad de reforzar la protección y el apoyo a las víctimas de ciberacoso y de aumentar los fondos destinados a las organizaciones de víctimas, así como integrar el acoso en Internet y las medidas de respuesta en las estrategias nacionales de salud mental.