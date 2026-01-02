El Euromillones deja un premio de un millón de euros en Barcelona

Archivo - Loterías y Apuestas del Estado - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 2 de enero, ha dejado un premio de un millón de euros en Barcelona, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, un boleto acertante de 'El Millón' de Euromillones, con código WTK97187, ha sido validado en la Administración de Loterías no 155 de la ciudad condal, situada en la calle Hostafrancs de Sió, 26 Bajo-6.

La combinación ganadora del sorteo de hoy ha estado formada por los números 46, 42, 27, 44 y 8. Las estrellas son 10 y 1. La recaudación ha ascendido a 55.517.957 euros.

No han existido boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 41 millones de euros.

De Segunda Categoría (5 + 1) ha existido un boleto premiado en España, que ha sido validado en el despacho receptor número 57.660 de la localidad de Piedras Blancas (Asturias).