Europa Laica convoca una concentración mañana en Madrid para exigir "un Estado laico" ante la visita del Papa

Cartel de la concentración por un Estado laico, con una ilustración de Goval. - Europa Laica

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Europa Laica ha convocado este jueves 4 de junio a las 19:00 horas una concentración en Madrid para exigir "un Estado laico" ante la visita del Papa León XIV a España.

Bajo el lema 'Exigimos un Estado laico', las organizaciones laicas se concentrarán en la Plaza Juan Goytisolo frente al Museo Reina Sofía.

El cartel de la convocatoria, ilustrado por Goval, muestra una señal de tráfico con el ojo de la providencia "como advertencia ciudadana sobre el alcance institucional y el coste público del viaje papal".

La movilización se produce pocos días después de que Europa Laica pidiera a los parlamentarios, ministros y otras autoridades que no asistan al discurso que el Papa León XIV pronunciará el próximo 8 de junio en el Congreso de los Diputados. Hasta el momento BNG y Podemos han anunciado que se ausentarán.

La organización invita así a hacer un "boicot", ya que consideran que su intervención en sede parlamentaria es "una pleitesía intolerable", "rompe" con la aconfesionalidad del Estado y refleja "una subordinación humillante" por parte del Gobierno.

Asimismo, más de un centenar de escritores, académicos, artistas y activistas, junto a más de 40 organizaciones sociales, han suscrito un manifiesto impulsado por Europa Laica en el que exigen al Gobierno de España la derogación inmediata de los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1976 y 1979.