Europa Laica ve "insuficiente" el acuerdo de PSOE y Sumar que desbloquea la ley que despenaliza ofensas religiosas

Archivo - La 'Santina queer' durante la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2025, en Gijón, Asturias (España). La Hermandad de Los Estudiantes va a interponer una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de As - Juan Vega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Europa Laica considera "insuficiente" el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para desbloquear en el Congreso la ley que despenaliza las ofensas religiosas porque, a su juicio, "mantiene privilegios de la Iglesia católica en el Código Penal"

Según ha criticado la organización, la propuesta de los partidos del Gobierno de coalición de despenalizar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos (artículo 525) y dejar "intactos" los artículos 522, 523 y 524 del Código Penal, "perpetua la sumisión del Estado de derecho a dogmas religiosos".

En este sentido, Europa Laica ha manifestado su "rechazo" ante lo que considera "una reforma a medias, claramente insuficiente".

"Valorando positivamente cualquier avance que suponga eliminar el anacrónico artículo 525 del Código Penal, utilizado históricamente por sectores ultracatólicos como un ariete de censura y persecución civil contra creadores, activistas y librepensadores, alertamos de que esta medida se queda coja si no va acompañada de la derogación o reforma profunda de los artículos 522, 523 y 524", ha señalado.

A su juicio, al acotar la reforma exclusivamente a las ofensas (blasfemias) del artículo 525, el Gobierno de coalición "consolida un marco jurídico de excepción que sigue blindando los privilegios de las confesiones religiosas, y muy especialmente de la Iglesia católica".

Europa Laica considera que mantener penas de multa y prisión para supuestos de "impedimento o perturbación" de actos religiosos o la coacción para practicar actos de culto "otorga un estatus de protección hiperbólica a los creyentes frente al resto de la ciudadanía, cuando cualquier tipo de coacción o desorden público ya se encuentra tipificado de forma general en otros artículos del Código Penal sin necesidad de adjetivación religiosa".

Además, avisa de que el delito de profanación que castiga, de forma especial, "pecados" cometidos en templos o lugares de culto, "sigue operando bajo una lógica inquisitorial medieval, incompatible con un Estado que constitucionalmente se define como aconfesional".

Para Europa Laica, la persistencia de estos artículos en el ordenamiento jurídico penal español es "un síntoma de la falta de valentía política del Gobierno para romper los lazos de sumisión histórica con el nacionalcatolicismo".

"Ninguna fe debe ser protegida mediante el Código Penal por encima de los derechos fundamentales de carácter universal. Ninguna democracia avanzada puede homologarse como tal mientras mantenga delitos de opinión, de "blasfemia encubierta" o de protección de lo sagrado. Los sentimientos no son sujetos de derecho; las personas sí lo son", ha declarado.

Finalmente, Europa Laica insta a los grupos parlamentarios que apoyan la reforma a "no conformarse con este pacto de mínimos". "Es necesaria la derogación de los artículos 522 al 525 del Código Penal. En un Estado aconfesional los legisladores deben garantizar que, igualdad, libertad de expresión y de conciencia sean realidades plenas", ha concluido.