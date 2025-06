Eva Saldaña (Greenpeace) pide que el Gobierno no ceda ante la "presión inaceptable" para ampliar la vida de nucleares

Considera una "barbaridad" que la UE haya formalizado la rebaja del estatus de protección del lobo

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, considera que el Gobierno no debe ceder a la "presión inaceptable" de las eléctricas, sino aplicar un paquete de medidas que aseguren un suministro eléctrico "seguro y de calidad, sin comprometer la transición energética".

"Las razones por las que las eléctricas quieren prorrogar las nucleares no tienen nada que ver ni con el apagón (del 28 de abril), ni con la seguridad del suministro, ni nada que tenga que ver con ayudar a las comunidades vulnerables a tener electricidad. Lo que quieren hacer es negocio con una tecnología fracasada, que no puede competir con las renovables y lo único que hace es externalizar sus costes", ha denunciado en una entrevista con Europa Press.

En líneas generales, ha recalcado que cualquier prórroga del calendario de cierre de las centrales nucleares en España "implica una rebaja de la seguridad humana" ya que la energía nuclear representa un "riesgo" con "altos costes económicos" y un "lastre" para las futuras generaciones que deberán asumir las pérdidas y la gestión de residuos radioactivos.

Endesa e Iberdrola han presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) este viernes una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares, según indicaron en fuentes ministeriales. No obstante, el Gobierno considera que la carta "es una declaración de intenciones que no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal", ya que estiman que esta misiva no lo es.

SE NECESITA "DEMOCRATIZAR" EL SISTEMA FINANCIERO

Por otro lado, Saldaña ha explicado que quiere que haya una posición "firme" en la Conferencia de Sevilla sobre Financiación al Desarrollo para "ubicar las partidas presupuestarias en donde tienen que estar": las "transiciones gigantes" que se tienen que llevar a cabo en la sociedad. Además, ha abogado por "pedirles cuentas" a "los grandes contaminadores, multimillonarios o grandes fortunas".

"Sevilla es una oportunidad de oro para mostrarle a la ciudadanía la imperiosa necesidad de democratizar el sistema financiero para conseguir una economía verdaderamente centrada en el bienestar", ha señalado, ha señalado Saldaña en una entrevista con Europa Press.

La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas (ONU) se celebrará en la capital hispalense entre el 30 de junio y el 3 de julio y la ONG acudirá dentro del paraguas de Greenpeace Internacional.

La directora de Greenpeace también ha tildado de "barbaridad" que la Unión Europa (UE) haya formalizado a principios de mes la rebaja del estatus de protección del lobo de especie "estrictamente protegida" a "protegida", lo que en la práctica supone que dará mayor flexibilidad para la gestión de las poblaciones locales pero seguirá siendo una especie protegida.

Por ello, ha insistido en que permitir la "persecusión sistemática" del lobo pone en peligro su futuro y, además, no resuelve los problemas estructurales que amenazan realmente la ganadería extensiva. "Yo creo que el lobo se utiliza como un chivo expiratorio", ha lamentado.

En relación a la dana de Valencia, Saldaña ha indicado que es "complicado" que una administración con una mirada "negacionista" implemente un trabajo "en la dirección correcta". De cara a futuras danas, ha incidido en que es necesario plantearse qué tipo de planificación urbanística y de adaptación se está llevando a cabo en las zonas afectadas y en las áreas inundables.

Al margen de medidas com la renaturalización de los entornos, la directora de Greenpeace ha hablado de cómo se debe hacer un trabajo con la ciudadanía para conseguir que tenga una cultura "adaptada" con personas que sientan que sus municipios son "refugios climáticos".