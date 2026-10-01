El exfutbolista Óscar de Marcos pronunciará el pregón del Domund 2026, en el año de su centenario

Archivo - El exfutbolista Óscar de Marcos. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Óscar de Marcos, jugador del Athletic Club de Bilbao entre 2009 y 2025, y que ha conocido en primera persona la labor de los misioneros en Togo y en Perú, pronunciará el pregón del Domund de este año, según ha anunciado Obras Misionales Pontificias (OMP). El pregón se celebrará el 14 de octubre en la Catedral Vieja de Vitoria.

Este es uno de los actos programados en el marco del Domingo Mundial de las Misiones, el Domund, que este año cumple 100 años, y que se han presentado este jueves en la catedral nueva de Vitoria. La rueda de prensa ha contado con la participación del obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde; el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón; y la directora de OMP en la Diócesis de Vitoria, Estíbaliz Vea-Murguía.

Entre otras iniciativas, han presentado la exposición 'El Domund al descubierto', que se podrá visitar en la catedral nueva de Vitoria hasta el 18 de octubre y que permitirá conocer de cerca la realidad de la misión, el trabajo de los misioneros y el compromiso de la Iglesia con las personas vulnerables.

La jornada del Domund fue instituida en 1926 por el Papa Pío XI con el objetivo de impulsar la conciencia misionera de toda la Iglesia, promover el anuncio del Evangelio y fomentar la cooperación con las comunidades que viven en contextos de pobreza y exclusión.

El obispo de Vitoria ha subrayado que "este aniversario recuerda que la Iglesia existe para evangelizar y que todos los bautizados están llamados a ser misioneros una Iglesia abierta, que tiende puentes y sale al encuentro de quienes la necesitan". También ha destacado la figura del primer director nacional de Obras Misionales Pontificias en España, Ángel Sagarmínaga, principal impulsor del Domund.

"La Iglesia en España le debe a D. Ángel Sagarmínaga el ímpetu misionero actual", ha afirmado el director de OMP España, al tiempo que ha lanzado el reto a la diócesis de Vitoria de comenzar su causa de beatificación.

Sobre la exposición, Calderón ha destacado que "lo importante es que la gente se entere de la vitalidad de la misión que la Iglesia realiza". Por su parte, la directora de Obras Misionales Pontificias en la diócesis de Vitoria, ha invitado a toda la ciudadanía a acercarse a la Catedral Nueva para descubrir de primera mano la realidad de la misión.

Además de la exposición se celebrarán otros actos como una mesa redonda que juntará a dos misioneros alaveses, Alvaro Chordi (obispo auxiliar de Santiago de Chile) y David Martínez de Aguirre (obispo de Puerto Maldonado, en la amazonía peruana), una Eucaristía y una Vigilia en recuerdo de Ángel Sagarmínaga.

Además, Obras Misionales Pontificias entregará este mes de octubre sus premios misioneros, que llevan el nombre de dos de sus fundadores, que son beatos. El premio 'Beata Pauline Jaricot' se entregará a Ángel Becerril, sacerdote del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), que ha desarrollado su labor en la misión en Zimbabue y en Tailandia; y el premio 'Beato Paolo Manna' será para Misiones Salesianas, en su 150 aniversario de misión ad gentes.

El domingo 18 de octubre se celebrará en todo el mundo la Jornada del Domund, en la que, además de promover la oración, se hacen colectas en todas las diócesis para sostener el trabajo que la Iglesia realiza en los 1.132 territorios de misión.