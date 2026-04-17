Expertos abogan en IE University por la autonomía europea en la carrera aeroespacial

Destacadas personalidades del sector espacial abogan por la autonomía europea en la carrera aeroespacial. - IE UNIVERSITY

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La astronauta Samantha Cristoforetti de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), la ex jefa de gabinete del Director General de la ESA Elena Grifoni y el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, han destacado la importancia de la autonomía europea en la carrera aeroespacial y han abogado por una colaboración en condiciones equitativas dentro del sector.

Así se han expresado en el evento 'Gobernar la última frontera: por qué el espacio es el próximo escenario estratégico en las relaciones internacionales', según ha informado este viernes IE University.

Durante el mismo, se ha presentado la nueva especialización en 'Space Affairs del Master in International Relations' (Asuntos espaciales del Máster en Relaciones Internacionales) de IE University, que comenzará el próximo mes de septiembre; así como el nuevo 'Executive Program The Space Sector Unlocked: From Global Trends to Effective Management' (Programa Ejecutivo El Sector Espacial al Desbloqueo: De las Tendencias Globales a la Gestión Eficaz), que se celebrará en octubre.

"El espacio será uno de los grandes temas sobre la mesa. No hay geopolítica ni defensa sin espacio. Es visionario entender lo que representa el espacio. No habrá ningún trabajo en el campo de las relaciones internacionales que no esté relacionado con este ámbito", ha subrayado Elena Grifoni.

Por su parte, Samantha Cristoforetti ha destacado que si bien es "importante volver a la Luna", es igual de relevante "y posiblemente aún más crítico para Europa" el hecho de volver a centrarse en desarrollar capacidades autónomas de acceso al espacio, en términos de lanzadoras, transporte y vehículos.

"En Europa necesitamos desarrollar nuestras propias capacidades para poder definir nuestros propios programas y cooperar en condiciones más equitativas (...) Hay que poder defenderse cuando la seguridad se convierte en un problema. En el espacio ocurre lo mismo: dependemos de los satélites para la observación de la Tierra, las comunicaciones seguras y la navegación", ha recalcado.

Por su parte, Ezequiel Sánchez ha destacado la importancia de este tipo de programas para la industria y ha subrayado que Europa debe reforzar la fiabilidad y la escabilidad de su industria aeroespacial. A nivel normativo, ha señalado que "la Unión Europea (UE) se está moviendo más rápido en regulación que Estados Unidos (EEUU). A su juicio, esto debe abordarse "no solo desde una perspectiva política, sino también desde una perspectiva de mercado".

Además, ha advertido que "intentar poner orden en algo que está cambiando rápidamente es arriesgado". En este sentido, ha añadido que las instituciones europeas avanzan "en la dirección del mercado". "La UE no regula únicamente para establecer normas, sino también para crear un mercado más eficiente", ha puntualizado.

LA CRECIENTE ECONOMÍA ESPACIAL

Tanto la nueva especialización en 'Space Affairs del Master in International Relations' como el nuevo 'Executive Program The Space Sector Unlocked: From Global Trends to Effective Management' de IE University están orientados a directivos que quieran desarrollar su carrera en la intersección entre geopolítica, regulación y la creciente economía espacial.

"El espacio es el ámbito clave que dará forma a las relaciones internacionales en los próximos años", ha señalado durante su intervención inaugural Enrico Letta, decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs de IE University.

Tal y como ha destacado, es "esencial" que los alumnos comprendan los intereses tecnológicos, comerciales y de seguridad que representan para las potencias globales. "La nueva especialización en Asuntos Espaciales dentro del Máster in International Relations, en el que trabajamos en colaboración con la ESA, formará a los alumnos en estas áreas estratégicas y en sus implicaciones más amplias para la autonomía tecnológica europea", ha explicado.

La especialización en 'Space Affairs del Master in International Relations' analiza el papel que juega el espacio como un ámbito fundamental para la seguridad global, el crecimiento económico y la cooperación internacional en un contexto de rápido cambio tecnológico y geopolítico.

Tal y como ha señalado la institución educativa, esta especialización integra la comprensión técnica de los sistemas espaciales con formación en liderazgo, estrategia empresarial, economía, políticas públicas, regulación y defensa, dotando a los estudiantes de habilidades analíticas y estratégicas orientadas al desarrollo de carrera en gobiernos e instituciones públicas, agencias espaciales, industria y 'startups'.

"Estos programas consolidan el compromiso de la institución académica por la formación en esa industria, iniciado el pasado año cuando IE University y la ESA firmaron un acuerdo estratégico para impulsar la educación, la innovación y el desarrollo del talento en el sector espacial global", ha señalado la insitución educativa.