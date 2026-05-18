Expertos esperan que la visita del Papa a España deje "unidad" frente a la "polarización" y "un chute de esperanza"

El Papa León XVI en una fotografía de archivo. - Europa Press/Contacto/Marco Iacobucci

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de Navarra esperan que el viaje del Papa León XIV a España deje un mensaje de "unidad" frente a la "polarización" que divide a la sociedad española y sea "un chute de esperanza" para los católicos.

"Yo diría que primero la unidad entre los cristianos y cristianas, y la unidad también en la sociedad española, o sea, que superemos este movimiento de división un poco cainita, como diría Unamuno, y que, bueno, pues sepamos disfrutar de la convivencia que muchas veces hemos sabido disfrutar", ha subrayado el profesor de Teología de la Universidad de Navarra, Pablo Blanco, este lunes, en un seminario web organizado por la Universidad de Navarra.

Blanco ha enmarcado la visita de Prevost en el contexto de "polarización" y "secularización" que afecta a España, y ha deseado que la visita del Pontífice sirva para "tender puentes" también "entre los políticos".

"El Papa León, por decirlo así, podría representar la política con mayúsculas, osea, la política que busca el bien común y que no es partidista", ha explicado.

En esta línea, el profesor de la Facultad de Comunicación, Francisco Javier Pérez-Latre, ha matizado que "la polarización a veces se da en la propia Iglesia" y que "eso el Papa también lo tiene muy presente cuando hace esa apelación a la unidad".

Además, Pérez-Latre cree que con este viaje León XIV quiere "hablar a Europa" con su discurso en el Congreso de los Diputados y espera que lance orientaciones sobre el "mundo digital y la hiperconexión".

"El Papa, desde Juan Pablo II, es 'prime time' y ha seguido siendo 'prime time' siempre. Desde mi punto de vista, tengo mucho interés en todo lo que va a decir sobre el mundo digital, sobre la IA. Creo que el Papa tiene ideas muy buenas. Señala la hiperconexión, el narcisismo, la polarización en las redes, como elementos que son muy distorsionantes", ha precisado.

A su vez, considera que el Pontífice dejará un mensaje de "paz" ya que, tras "las guerras de Oriente Medio, el Papa ha adquirido una estatura "extraordinaria" como "líder defensor de la paz"; y cree que su visita será "un chute de esperanza" para los católicos.

EVOCARÁ EL DISCURSO DE FRANCISCO EN LAMPEDUSA

Mientras, la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, Carolina Montoro, ha señalado que León XIV pondrá el foco en la situación del "inmigrante como persona, no como número". En este punto, Pérez-Latre ha remarcado que "el discurso de Canarias va a evocar el discurso de Lampedusa del Papa Francisco en 2013".

Además, Montoro espera que el mensaje de Prevost arroje "luz" sobre temas que, a su juicio, se leen de forma "bastante generalizada" en "clave negativa o pesimista" como la llegada de migrantes. "Que aporte luz sobre todo lo que se refiere a las personas, a la gran familia humana, porque de verdad que estamos en una época en la que eso hace falta", ha deseado.

Preguntados por la primera encíclica de León XIV 'Magnifica humanitas', que se publicará en los próximos días, Pablo Blanco cree que el Papa quiere lanzar el "desafío antropológico" de "humanizar el mundo digital" que "muchas veces está dirigido por empresas dispuestas a lucrarse".

En este sentido, Pérez-Latre ha subrayado la importancia de una voz como la del Pontífice que "defienda lo humano frente a esas grandes corporaciones que tienen el tamaño de países" y en un momento en el que "los estados están utilizando la IA para disparar".