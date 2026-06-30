Expertos piden más vegetación y menos asfalto para lidiar con calor en ciudades: "El aire acondicionado es insuficiente"

Una persona descansa junto al río. A 23 de junio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de arquitectura Universidad Europea de Madrid, José Luis Estrán Penelas, y el portavoz de Ecologistas en Acción, Rodrigo Blanca, han pedido más vegetación en las ciudades y menos asfalto para lidiar con el aumento de temperatura asociado al cambio climático.

Así se han expresado en declaraciones a Europa Press después de que la Comisión Europea haya considerado este lunes que el aire acondicionado es "necesario" en muchos casos para poder trabajar o descansar durante episodios de calor extremo y haya abierto la puerta a que su papel frente al cambio climático pueda debatirse "a nivel político".

"El aire acondicionado claramente es insuficiente. Necesitaríamos miles de aparatos de aire acondicionado para poder mitigar el calor", ha señalado el catedrático de arquitectura Universidad Europea de Madrid, José Luis Estrán Penelas.

Para él, la situación de resumen en que "las ciudades son actualmente hornos y hay que convertirlos en bosques habitables". En este marco, ha apuntado a que el asfalto "absorbe y es un gran retenedor de calor" y que "por eso en el centro de la ciudad la temperatura es 5,6 o 7ºC superior a la de las afueras". En comparación, las calles de una gran ciudad como Madrid estaban adoquinadas en los años 50 y 60 y este material filtraba el agua cuando llovía y no absorbía tanto calor como lo hace el asfalto.

Frente a esto, ha destacado ideas como los 'hipercorredores verdes', por los cuales se podría ir de un lado a otro de la ciudad a través de paseos arbolados. "¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Está hecho? No, todavía no. ¿Por qué? Porque manda el imperio del automóvil, ¿no?", ha incidido.

Por otro lado, ha hablado de soluciones verticales como las fachadas verdes, es decir, transformar las fachadas con vegetación. A su vez, ha mencionado ideas como la de recuperar los canales que traían agua desde la sierra a la ciudad de Madrid antes de que lo hiciera el canal de Isabel II. Desde su punto de vista, esto también influiría en que hubiese un mayor grado de humedad.

De cara al futuro, el experto ha recalcado que las ciudades "tienen que adaptarse" ante la previsión de que para el 2050 el 80% de la población mundial va a vivir en ellas.

ECOLOGISTAS: "LO URGENTE SERÍA NO SEGUIR HACIÉNDOLO MAL"

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Rodrigo Blanca, ha indicado que hay que diferenciar dos mitades: la relacionada con el espacio privado y la del público. A nivel privado, considera que hay que "asumir" una parte de climatización "Yo vivo en Córdoba, entonces el aire acondicionado es necesario, igual que es necesaria una calefacción si vive en León o en el Pirineo", ha reconocido.

Sin embargo, ha puntualizado que antes de las propuestas de aire acondicionado lo "fundamental" es conseguir que las casas funcionen "anergéticamente de manera adecuada". A nivel de espacio público, ha señalado que cosas que está "clarísimo" que hay que hacer y que "lamentablemente, quitando algunas excepciones a nivel estatal, no se están haciendo".

En este sentido, ha apuntado a que hay que aumentar la cobertura vegetal y ha especificado que los árboles capaces de crear la "brisa arbórea" y de bajar varios grados la temperatura son los que tienen 12 metros de altura y ocho de ancho. Por otro lado, ha hablado de quitar las superficies que acumulan el calor como el asfalto o el granito.

"Todavía seguimos haciendo remodelaciones de calles que responden a un urbanismo que está anticuado y que no funciona climáticamente, nos permitimos el lujo de cortar árboles de porte", ha lamentado.

Por esta parte, ha hecho hincapié en que estos cambios en la ciudad se tienen que dar de manera "equitativa" entre los barrio. De esta manera, ha hecho referencia a la 'Regla 3-30-300', a partir de la cual la organización recomienda 'ver tres árboles desde su casa, tener 30% de cobertura vegetal en el barrio y estar a 300 metros de un parque decente'.

"Ya tenemos unos buenos diagnósticos y unas buenas propuestas de cómo tienen que ser las ciudades para la vida y para las temperaturas y las condiciones, los cambios que estamos viviendo del clima. Y urgente sería no seguir haciéndolo mal", ha resumido.