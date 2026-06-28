Exteriores ilumina sus sedes y despliega la bandera arcoirís por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+

Fachadas de los edificios del MAEC en Marqués de Salamanca y Santa Cruz con la bandera del orgullo LGTBI e iluminación nocturna. - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha iluminado este domingo las fachadas de sus sedes del Palacio de Santa Cruz y Marqués de Salamanca y ha desplegado la bandera arcoíris con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

Con esta iniciativa, el departamento que dirige José Manuel Albares ha querido visibilizar su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI+, tanto en España como en el ámbito de la acción exterior.

Albares ha defendido la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad "más libre, inclusiva e igualitaria" y ha asegurado que "España mantiene una política exterior activa en la defensa de la igualdad y la no discriminación en todo el mundo".

El Ministerio ha recordado además que España ocupa por primera vez en 2026 el primer puesto del Rainbow Map & Index de ILGA-Europe, un liderazgo que atribuye a una trayectoria de avances en materia de igualdad, entre ellos la aprobación del matrimonio igualitario en 2005.

El ministro ha señalado que estos logros son fruto del esfuerzo conjunto de las instituciones y de la sociedad civil, cuyo papel sigue siendo fundamental para consolidar y ampliar derechos. Recientemente Albares mantuvo una reunión con destacadas organizaciones de personas LGTBI+ en España para escuchar sus reivindicaciones en materia de acción exterior y reiterar el apoyo de Ministerio.

Albares ha advertido de que, pese a los avances alcanzados, persisten importantes desafíos a nivel global, como el hecho de que en la actualidad decenas de países continúen criminalizando a las personas LGTBI+ por su orientación sexual o identidad de género.

Asimismo, Exteriores ha destacado el refuerzo de su acción exterior en defensa de los derechos LGTBI+, con medidas como la creación en 2025 de la figura del embajador en misión especial para los derechos de las personas LGTBI+, la copresidencia junto a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, integrada por 44 países, y la incorporación de información específica para este colectivo en las recomendaciones de viaje.