Fallece el sacerdote Francisco Fernández-Carvajal, autor de las meditaciones Hablar con Dios

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote Francisco Fernández-Carvajal, autor de las meditaciones 'Hablar con Dios' falleció este pasado 6 de marzo de 2026, según ha informado Mundo Cristiano (Ediciones Palabra). "Desde Mundo Cristiano lo acompañamos con nuestras oraciones y damos gracias por la bendición que fue su vida. Descanse en paz", indica la revista.

Nacido en España en 1938, Fernández-Carvajal desarrolló una vida sacerdotal marcada por la predicación, la dirección espiritual y el estudio teológico. Entre todas sus obras destaca 'Hablar con Dios', una colección de meditaciones para cada día del año.

Traducida a numerosos idiomas, esta obra se ha convertido en una ayuda para muchos sacerdotes que la han utilizado para preparar sus homilías y en una guía para la oración diaria de los fieles.

Entre los rasgos que caracterizan la obra de Fernández-Carvajal destacan, según Mundo Cristiano, "una profunda raíz evangélica, con abundantes referencias a la Sagrada Escritura; un lenguaje claro y accesible, capaz de llegar tanto a especialistas como a lectores sin formación teológica; un marcado sentido pastoral, fruto de muchos años de trato personal con almas, y una invitación constante a santificar la vida ordinaria".

"El legado que deja es, en cierto modo, silencioso pero inmenso. Está presente en las bibliotecas de muchos hogares, en los breviarios espirituales de sacerdotes y en las rutinas de oración de innumerables personas que, quizá sin haberle conocido personalmente, han encontrado en sus páginas un guía seguro para su vida espiritual, destaca.