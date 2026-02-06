Una fallecida, miles de desalojados, trenes suspendidos, cierre de aeropuertos y carreteras por Leonardo

Crecida del río Guadalquivir por Sevilla. A 4 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). La borrasca Leonardo a su paso por la provincia de Sevilla ha provocado que en estos momentos se encuentren siete vías cortadas al tráfico, que el cauce del - Eduardo Briones - Europa Press

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Leonardo' continua este viernes su paso por la Península, donde ya ha dejado una persona fallecida, miles de desalojados, cortes de carreteras y vías, cierre de aeropuertos y centros escolares, trenes suspendidos, entre otras incidencias causadas por la lluvia y el viento.

Tras varios días de búsqueda, este viernes ha sido hallado el cadáver de una mujer en la zona donde el pasado miércoles desapareció una mujer tras caer al río Turvilla, cuando intentaba rescatar del agua a su perro, en Sayalonga (Málaga).

Respecto a la cifra de desalojos, solo en Andalucía ha superado los 8.600, de los que unos 3.400 se localizan en Jerez de la Frontera (Cádiz), pero también en zonas de Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Huelva.

Así, 704 viviendas cercanas al río Guadalquivir y el arroyo La Lancha han sido desalojadas en Córdoba capital, ya que permanece en nivel rojo, camino de alcanzar los seis metros de altura.

En la provincia de Jaén, la crecida del río Guadalimar a su paso por la Estación Linares-Baeza ha llevado al desalojo de una quincena de viviendas en la barriada del Puente de los Chozos. Además, en Andújar, ocho personas han sido evacuadas por la subida de nivel de los arroyos.

Varias viviendas en el municipio malagueño de Cuevas del Becerro, en la comarca de Guadalteba, han sido desalojadas debido al peligro de derrumbe.

El temporal ha dejado aislados a varias poblaciones estos días. Los equipos de emergencia han conseguido habilitar una vía para acceder al núcleo de población de El Secadero, en el municipio malagueño de Casares, que permanecía hasta aislado debido a los efectos de las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo.

Además, las 170 personas que quedaron aisladas el pasado miércoles en tres pedanías de Cúllar, en la comarca de Baza, en el norte de la provincia de Granada, ya han podido salir de sus localidades gracias a la habilitación de una vía de acceso por los servicios de mantenimiento.

Los vecinos desalojados de la zona de Peguerillas --entre Huelva y Gibraleón-- el pasado miércoles por prevención ante la crecida del río Odiel han podido regresar a sus casas, después del que el Ayuntamiento de la capital haya desactivado el Plan de Emergencia municipal.

SIN AGUA POTABLE

Sin agua potable se han quedado en Rute e Iznájar (Córdoba), donde la Diputación ha activado un dispositivo de emergencia de suministro alternativo de agua potable para uso alimentario mediante vehículos cisterna para garantizar el abastecimiento, tras declararse no apta para el consumo humano como consecuencia del temporal.

La comarca gaditana del Campo de Gibraltar se ha visto afectada por la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, cuyos desbordamientos mantienen a San Martín del Tesorillo incomunicada por carretera desde el pasado miércoles, día en que se decretó la alerta roja por lluvias, mientras que Jimena de la Frontera afronta horas "críticas" ante la nueva borrasca, de nombre 'Marta', que se espera que llegue el sábado.

Según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, seis ríos se encuentran en nivel rojo: el Genil (a su paso por Écija), Corbones (por Carmona), el Guadaíra (en Alcalá de Guadaíra y Arahal), el Rivera de Huelva (por Guillena y Villanueva del Río y Minas) y el Guadalquivir (a su paso por Cantillana y Lora del Río).

El Aeropuerto de Córdoba permanece cerrado durante todo este viernes por motivos de seguridad, ante la crecida del río Guadalquivir que en la capital supera los 5,6 metros de altura, tras mantener una subida paulatina desde hace días.

RÍOS CON NIVEL ROJO

En el caso de Galicia, la crecida de los ríos se mantiene tras las precipitaciones de las últimas horas y, en la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) son cuatro los puntos con el nivel rojo: A Peroxa y Salvaterra (río Miño), Ribadavia (río Avia-Miño) y Tui (río Louro).

Ya en la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama entre Mejorada del Campo y San Fernando de Hanares, también en Titulcia y Algete; así como el Henares entre Alcalá y Torrejón y el Alberche a su paso por Aldea del Fresno.

En cuanto a las afectaciones al transporte, Renfe mantiene cancelados la inmensa mayoría de trenes que circulan por Andalucía. Sólo mantiene el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE entre Madrid y Villanueva de Córdoba y el servicio de Media Distancia entre Linares (Jaén) y Madrid.

También en Galicia, Renfe ha mantenido este viernes la suspensión de trenes con origen y destino Vigo y se amplía a la ruta entre Ourense, O Carballiño y Santiago, ante riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra debido al temporal.

El temporal de lluvia ha provocado el corte de hasta 180 carreteras por inundaciones y por desprendimientos, 140 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, se han visto afectadas por la nieve 36 vías, destacando en la red principal la A-52 en Pardornelo en Zamora. Otras vías afectadas por las nevadas se hallan en Granada, Huesca, Asturias, León, Salamanca, Zamora, Cáceres o Navarra.

En Almería, se ha suspendido la actividad lectiva presencial en el IES Rey Alabez de Mojácar para prevenir posibles incidentes después de que se haya apreciado la inestabilidad de algunos elementos de la cubierta del edificio principal. Se trata del único centro en que las clases ordinarias no se han recuperado desde el jueves cuando la actividad lectiva presencial fue suspendida en toda la provincia.

El temporal de viento también ha azotado estos días la Comunidad Valenciana, causando centenares de incidencias, especialmente desprendimientos de fachadas y caídas de árboles y otros elementos urbanos como vallas o farolas.

DAÑOS EN EL PATRIMONIO

Los bienes culturales también se han visto afectados. Este viernes Murcia ha activado la Unidad de Emergencias en Patrimonio Cultural ante los desprendimientos causados por las fuertes rachas de viento en la cúpula de la Basílica de la Purísima de Yecla, según informaron fuentes del Gobierno regional.

Por su parte, la Catedral de Sevilla está reforzando las jarras de azucenas de bronce que rematan la Giralda, a raíz de la caída de una de ellas este jueves por el fuerte viento, hasta que se pueda proceder al desmontaje de las mismas, "que se iniciarán en cuanto las condiciones climáticas den una tregua suficiente". La caída de la una de las jarras se producía a las 6,15 horas del jueves debido "a las excepcionales condiciones meteorológicas".