La familia franciscana se reúne este fin de semana en Madrid para el 8º Centenario del Transito de San Francisco de Asís

Madrid acogerá los próximos 19 y 20 de junio la celebración nacional del Año Jubilar de San Francisco de Asís. - FAMILIA FRANCISCANA

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Madrid reunirá los próximos 19 y 20 de junio a la familia franciscana para la celebración nacional del Año Jubilar con motivo del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís.

La celebración, impulsada por la Provincia de la Inmaculada Concepción junto con el resto de provincias franciscanas presentes en España y la Conferencia Interfranciscana de España, congregará a frailes franciscanos, religiosas clarisas y concepcionistas, franciscanos seglares, hermandades, jóvenes y fieles llegados de distintos puntos del país.

Según han explicado los organizadores, el encuentro quiere convertirse en "una gran manifestación de fe, fraternidad y esperanza" que haga visible la vitalidad del carisma franciscano tanto en la Iglesia como en la sociedad española.

La conmemoración recuerda los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís, ocurrido en 1226 junto a la iglesia de Santa María de la Porciúncula. Para la familia franciscana, su tránsito supuso el inicio de un legado espiritual basado en la fraternidad, la paz, la reconciliación y el respeto por toda la creación, valores que continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo.

Con motivo de este aniversario, la Santa Sede ha concedido un Año Jubilar con la gracia de la Indulgencia Plenaria, invitando a los fieles a vivir este tiempo como una oportunidad de renovación espiritual, conversión y encuentro con Dios. Asimismo, los ministros generales de las tres órdenes franciscanas han convocado a la familia franciscana internacional a celebrar este centenario como una llamada a redescubrir la fuerza transformadora del Evangelio.

En este contexto, el Papa León XIV ha definido a San Francisco como un hombre de paz y fraternidad universal, capaz de tender puentes en tiempos de división, y ha animado a los fieles a vivir el Evangelio con radicalidad y ternura siguiendo el ejemplo del santo de Asís.

OCHO SIGLOS DE PRESENCIA EN ESPAÑA

La celebración también pondrá de relieve la histórica implantación del franciscanismo en España, donde los primeros frailes llegaron en el siglo XIII. Desde entonces, la familia franciscana ha desarrollado una intensa labor en ámbitos como la evangelización, la educación, la promoción cultural, la acción social y la atención a las personas más vulnerables.

En la actualidad, su presencia continúa a través de comunidades religiosas, centros educativos, parroquias, obras sociales, hermandades, movimientos juveniles y diversas iniciativas pastorales distribuidas por todo el territorio nacional.

Los actos comenzarán el viernes 19 de junio con una Hora Santa Jubilar, a las 21.00 horas, en la Basílica de San Francisco el Grande. El sábado 20 de junio, la jornada arrancará a las 10.00 horas con la acogida de los participantes en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Una hora más tarde se celebrará la eucaristía solemne y, a las 12.30 horas, tendrá lugar una procesión jubilar con la imagen de San Francisco de Asís desde la catedral hasta la Basílica de San Francisco el Grande.

Tras una comida fraterna para los inscritos, el programa concluirá a las 16.30 horas con una conferencia jubilar que pronunciará el arzobispo de Oviedo, fray Jesús Sanz Montes.

Los organizadores han invitado a participar en esta celebración a todos los fieles, simpatizantes y devotos de San Francisco de Asís para conmemorar ocho siglos de una herencia espiritual que, según destacan, continúa promoviendo la paz, la fraternidad, la reconciliación y el cuidado de la creación.